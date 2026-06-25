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पाकुड़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, मैपिंग कार्य की समीक्षा की

पाकुड़: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार बुधवार को पाकुड़ पहुंचे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समहरणालय के सभागार में संथाल परगना के गोड्डा, साहिबगंज एवं पाकुड़ जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक की. बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चल रहे मैपिंग कार्य की समीक्षा की और इस दौरान उत्पन्न समस्याओं के बारे में जाना.

समीक्षा के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि पीटीजी वर्ग के मतदाताओं को एसआईआर के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया अनमैप्ड मतदाताओं का नाम बीएलओ द्वारा मैपिंग कराया जा रहा है. यदि किसी का नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है, वैसे मतदाता अपने माता-पिता का नाम सूची से मिलान कराएंगे. इसके लिए कोई कागजात देने की आवश्यकता नहीं है.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (Etv Bharat)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं का नाम न छूटे इस पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि 30 जून से दो फॉर्म मतदाताओं को दिया जाएगा, जिसे मतदाता अपने बीएलओ के पास जमा करेंगे. इसमें एक कॉपी उसे प्राप्ति के रूप में मतदाता को वापस किया जाएगा.