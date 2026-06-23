दुमका में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठकः कहा- एसआईआर के काम को गंभीरता से लें, खानापूर्ति न करें अधिकारी
दुमका में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की.
Published : June 23, 2026 at 11:25 PM IST
दुमकाः झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किसी प्रकार की खानापूर्ती नहीं करें, एसआईआर के कार्यों को गंभीरता से लें पदाधिकारी. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र (सही) भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं, इसे लक्ष्य बनाकर कार्य करना है.
दरअसल, के. रवि कुमार मंगलवार देर शाम को संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, देवघर और जामताड़ा जिले के पदाधिकारियों के साथ एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की. यह जानकारी दुमका प्रशासन के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई.
'किसी भी पात्र मतदाता को सूची से हटाया नहीं जा सकता'
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बैठक में कहा कि सभी पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को पूरी तरह से आत्मसात कर लें. उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, जिसके कारण किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यतः मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए वार्षिक रूप से एकल-चरण वाली 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (SSR) प्रक्रिया अपनाई जाती है. इस बार झारखंड में 23 वर्षों के बाद 'विशेष गहन पुनरीक्षण' आयोजित किया गया है. देश का यह 10वां विशेष गहन पुनरीक्षण दो-चरण वाली प्रक्रिया है, जिसमें पहले चरण में बिना किसी दस्तावेज़ के सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर के आधार पर मौजूदा मतदाताओं को प्रारूप सूची में शामिल किया जाएगा और दूसरे चरण में भारत के नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए दावे और आपत्तियां भी आमंत्रित की जाती हैं.
के. रवि कुमार ने कहा कि एसआईआर में डाक्यूमेंट में मूल रूप से डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ को चेक किया जाता है. उन्होंने कहा कि इसके अलावे डिक्लेरेशन फॉर्म में पहले केवल सेल्फ डिक्लेरेशन किया जाता था कि "मैं भारत का नागरिक हूं, मैं इस स्थान पर निवास करता हूं". वहीं अब इसे डिक्लेरेशन के बाद इसे सत्यापित करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट लिए जाने है.
उन्होंने कहा कि विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची के दस्तावेज को मतदाताओं के प्लेस ऑफ बर्थ के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में माना गया है. वैसे मतदाता जिनकी मैपिंग विगत के मतदाता सूची से हो गई उन्हें सामान्यतः एसआईआर में अन्य किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देने होंगे.
प्रमंडलीय आयुक्त भी रहे उपस्थित
इस अवसर पर संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार, जिला निर्वाचन पदाधिकारी देवघर सौरभ कुमार भुवानिया, जिला निर्वाचन पदाधिकारी दुमका अभिजीत सिन्हा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जामताड़ा आलोक कुमार, अपर जिला निर्वाचन पदाधिकारी देवघर सुलोचना मीणा के अलावा तीनों जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ, उप निर्वाचन पदाधिकारी सहित निर्वाचन के पदाधिकारी उपस्थित रहे.
इसे भी पढे़ं- संथाल दौरे पर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, बीएलओ को दिया एसआईआर प्रक्रिया का प्रशिक्षण
इसे भी पढे़ं- झारखंड में एसआईआरः 1.63 करोड़ मतदाताओं को नहीं जमा करने होंगे कोई दस्तावेज
इसे भी पढे़ं- SIR को लेकर चुनाव आयोग ने की तैयारी, राज्यस्तरीय बैठक में दिए गए कई निर्देश