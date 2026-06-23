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दुमका में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की बैठकः कहा- एसआईआर के काम को गंभीरता से लें, खानापूर्ति न करें अधिकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के.रवि कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक ( ETV Bharat )

दुमकाः झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किसी प्रकार की खानापूर्ती नहीं करें, एसआईआर के कार्यों को गंभीरता से लें पदाधिकारी. उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र (सही) भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छूटे नहीं, इसे लक्ष्य बनाकर कार्य करना है.

दरअसल, के. रवि कुमार मंगलवार देर शाम को संथाल परगना प्रमंडल के दुमका, देवघर और जामताड़ा जिले के पदाधिकारियों के साथ एसआईआर को लेकर समीक्षा बैठक की. यह जानकारी दुमका प्रशासन के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के.रवि कुमार ने अधिकारियों के साथ की बैठक (ETV Bharat)

'किसी भी पात्र मतदाता को सूची से हटाया नहीं जा सकता'

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बैठक में कहा कि सभी पदाधिकारी संविधान के अनुच्छेद 326 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 को पूरी तरह से आत्मसात कर लें. उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार एक संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, जिसके कारण किसी भी पात्र नागरिक का नाम सूची से नहीं हटाया जा सकता.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सामान्यतः मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए वार्षिक रूप से एकल-चरण वाली 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (SSR) प्रक्रिया अपनाई जाती है. इस बार झारखंड में 23 वर्षों के बाद 'विशेष गहन पुनरीक्षण' आयोजित किया गया है. देश का यह 10वां विशेष गहन पुनरीक्षण दो-चरण वाली प्रक्रिया है, जिसमें पहले चरण में बिना किसी दस्तावेज़ के सिर्फ इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर के आधार पर मौजूदा मतदाताओं को प्रारूप सूची में शामिल किया जाएगा और दूसरे चरण में भारत के नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए दावे और आपत्तियां भी आमंत्रित की जाती हैं.