झारखंड में SIR को लेकर चुनाव आयोग तैयार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों संग की महत्वपूर्ण बैठक

रांचीः राज्य में अप्रैल महीने से होनेवाले विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग एक्शन में है. इसके तहत वैसे घर जहां हाउस नंबर नहीं है वहां स्थानीय बीएलओ के द्वारा स्टीकर लगाकर नोशनल नंबर से चिन्हित किया जाएगा. वहीं सभी घरों पर बीएलओ से संबंधित जानकारी के लिए स्टीकर लगाए जाएंगे. इसकी शुरुआत अगले सप्ताह से होगी.

आज बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य में चल रहे मतदान केंद्रों के युक्तिकरण के समय पदाधिकारी इस बात का ध्यान रखें कि एक घर में रहने वाले मतदाताओं का एक ही स्थान पर मतदान केंद्र हो.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि आगामी मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ की जानकारी के लिए मतदाताओं के घरों पर स्टीकर लगाए जाने हैं. जिससे मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क स्थापित करने में सुविधा हो सके.उन्होंने कहा कि मतदाता के घरों पर लगाए जाने वाले स्टीकर पर उक्त मकान का मकान संख्या अंकित करना अनिवार्य है. वैसे मकान जिनका हाउस नंबर नहीं हैं, उसे नोशनल नंबर देकर अवश्य चिन्हित करें, ताकि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में सहायता प्राप्त हो सके.

73 प्रतिशत पैरेंटल मैपिंग का काम पूरा-सीईओ

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान एसआईआर को लेकर की गई तैयारी पर चर्चा की गई.सीईओ के रवि कुमार ने बताया कि अब तक करीब 73% पैरेंटल मैपिंग हो चुका है. शेष बचे हुए मतदाताओं को भी जल्द ही चिन्हित किया जाएगा. साथ ही जो पैरेंटल मैपिंग हुए हैं उनकी भी जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि अब बीएलओ डोर-टू-डोर जाएंगे तो वोटर के लिए कोई आवेदन भरने की जरूरत नहीं होगी. केवल प्रशासनिक कार्य के लिए फार्म दिया जाएगा.