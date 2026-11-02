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लातेहार पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, घर-घर सत्यापन में मिले पांच पात्र नागरिक

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार लातेहार के चंदवा प्रखंड का दौरा किया ( ETV Bharat )

लातेहारः झारखंड में आरंभ एसआईआर के तहत चलाए जा रहे होम-टू-रोल विजिट अभियान में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार लातेहार जिला के चंदवा प्रखंड पहुंचे. यहां उन्होंने दो मतदान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 12 घरों का भौतिक सत्यापन कर मतदाता पंजीकरण की स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान पांच पात्र नागरिक ऐसे मिले, जिनका नाम अब तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं था.

दरअसल होम-टू-रोल विजिट अभियान के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार सोमवार को लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में पहुंचे. यहां रैंडमाइजेशन के तहत दो मतदान केंद्र का चयन किया गया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजकीय बालिका मध्य विद्यालय, चंदवा स्थित मतदान केंद्र संख्या 328 और प्राथमिक विद्यालय, जमीरा स्थित मतदान केंद्र संख्या 347 के अंतर्गत आने वाले घरों का निरीक्षण किया.

लातेहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार (ETV Bharat)

सत्यापन के दौरान मतदान केंद्र संख्या 328 के क्षेत्र में रहने वाले दो परिवारों की 28 और लगभग 30 वर्ष की पात्र महिलाओं का नाम मतदाता सूची में नहीं मिला. वहीं, मतदान केंद्र संख्या 347 के क्षेत्र में 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के तीन पात्र भारतीय नागरिक भी मतदाता सूची से बाहर पाए गए. इन सभी का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए अब तक फॉर्म-6 जमा नहीं किया गया था.

एक भी पात्र मतदाता सूची से बाहर ना रहे

दो मतदान केंद्रों में पांच लोगों का नाम मतदाता सूची में नहीं होने पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नाराजगी भी जताई. के रवि कुमार ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक यही है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे. उन्होंने संबंधित बीएलओ को घर-घर जाकर सत्यापन करने और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे नागरिकों की पहचान करने का निर्देश दिया, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं को जोड़ना निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है.विशेष रूप से युवाओं के पंजीकरण पर ध्यान देने की जरूरत है. साथ ही इस बात पर भी विशेष ध्यान दें कि कोई अपात्र अथवा विदेशी व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो.