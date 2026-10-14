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झारखंड में SIR: सीईओ ने नोटिस सुनवाई और पारित आदेशों के डिजिटाइजेशन की जिलावार समीक्षा की, दिए ये निर्देश

पदाधिकारियों संग एसआईआर संबंधित कार्यों की समीक्षा करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में दावा एवं आपत्ति के आवेदन अभी भी लंबित हैं. ऐसे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. बैठक में नो-मैपिंग, तार्किक विसंगति वाले मामलों, नोटिस व सुनवाई की प्रगति और दावों एवं आपत्तियों के डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस सुनवाई व पारित स्पीकिंग ऑर्डर का डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.

इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाएं. इसके साथ-साथ वैसे पात्र भारतीय नागरिक जिन्हें फॉर्म 6 के घोषणा पत्र के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है उनकी बूथवार सूची तैयार की जाए और ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिकों तक आउटरीच कार्यक्रम के तहत पहुंचकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करें.