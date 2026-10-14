झारखंड में SIR: सीईओ ने नोटिस सुनवाई और पारित आदेशों के डिजिटाइजेशन की जिलावार समीक्षा की, दिए ये निर्देश
झारखंड में एसआईआर से संबंधित कार्यों की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने समीक्षा की. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 14, 2026 at 6:29 PM IST
रांचीः राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में दावा एवं आपत्ति के आवेदन अभी भी लंबित हैं. ऐसे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित कार्यों की समीक्षा की. बैठक में नो-मैपिंग, तार्किक विसंगति वाले मामलों, नोटिस व सुनवाई की प्रगति और दावों एवं आपत्तियों के डिजिटलीकरण की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को नोटिस सुनवाई व पारित स्पीकिंग ऑर्डर का डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से नहीं छूटना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि फॉर्म-6 के माध्यम से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाएं. इसके साथ-साथ वैसे पात्र भारतीय नागरिक जिन्हें फॉर्म 6 के घोषणा पत्र के लिए सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है उनकी बूथवार सूची तैयार की जाए और ऐसे सभी पात्र भारतीय नागरिकों तक आउटरीच कार्यक्रम के तहत पहुंचकर वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहायता करें.
बदलाव के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन देना अनिवार्य
समीक्षा बैठक में के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाताओं द्वारा भरे गए इन्यूमरेशन फॉर्म जिनमें कोई विसंगति नहीं थी और नोटिस की सुनवाई के क्रम में जिन मतदाताओं का विवरण सही पाया गया है, उनका नाम व विवरण एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में यथावत रखा जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम, विवरण या स्थानांतरण में बदलाव के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन देना अनिवार्य है. समीक्षा के दौरान नो-मैपिंग और तार्किक विसंगति वाले मामलों में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) के स्तर पर प्रथम व द्वितीय नोटिस के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया.
आउटरिच कार्यक्रम चलाने पर जोर
उन्होंने द्वितीय नोटिस जारी होने तथा बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा गृह भ्रमण किए जाने के बावजूद स्वीकार्य दस्तावेज जमा नहीं करने वाले व्यक्तियों की बूथवार सूची बनाते हुए आउटरिच कार्यक्रम चलाए जाएं. इसके अतिरिक्त बिना नोटिस वाली श्रेणी (अन्य श्रेणी) के सभी मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री (DSE), डेमोग्राफिकली सिमिलर मैपिंग, नो-मैपिंग और तार्किक विसंगति से जुड़े मामलों में उन्होंने नियमानुसार सुनवाई के बाद अंतिम सकारण आदेश पारित करने व गलत प्रविष्टि प्रमाणित होने पर नियमानुसार विलोपन की कार्रवाई करने को कहा.
सुनवाई के उपरांत पारित सकारण आदेशों की प्रति ECINET पर डिजिटाइज करना भी सुनिश्चित करने का उन्होंने निर्देश दिया. दावों व आपत्तियों की समीक्षा करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने फॉर्म-6, फॉर्म-6A, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों के डिजिटलीकरण की ERO/AERO-वार स्थिति की समीक्षा कर लंबित कार्यों में तेजी लाने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि एसआईआर ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद प्राप्त दावों व आपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए, ताकि मतदाता सूची की शुद्धता व पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके.
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