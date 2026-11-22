पाकुड़ में CEO ने की SIR कार्य प्रगति की समीक्षा, कहा-पात्र लोगों के नाम सूची में दर्ज करने के लिए वेस्ट बंगाल से करेंगे समन्वय स्थापित
पाकुड़ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने एसआईआर के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान पदाधिकारियों को कई निर्देश दिए.
Published : November 22, 2026 at 8:57 PM IST
पाकुड़ : मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार रविवार को पाकुड़ पहुंचे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने देर शाम सदर प्रखंड के सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की.
समीक्षा बैठक के दौरान खासकर एसआइआर के तहत नोटिस निर्गत करने के बावजूद वैसे मतदाता जो अब तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर पाएं हैं जिसके चलते उनका नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा है से संबंधित आंकड़ों की जांच की गई और कई आवश्यक निर्देश मौजूद पदाधिकारियों को दिए गए. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निकटवर्ती पश्चिम बंगाल से आकर पाकुड़ में बसे लोग जिनका नाम जाति, निवास आदि प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की वजह से एसआईआर के दौरान पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है से संबंधित मामलों की समीक्षा की. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत के पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए लोगों से विद्यालय और महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को भी प्राथमिकता देने से संबंधित निर्देश दिया है.
समीक्षा के दौरान खासकर पश्चिम बंगाल से पाकुड़ में आकर बसने वाले वैसे लोग जिन्हें मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा नोटिस दिया गया था, लेकिन उनके स्तर से दस्तावेज निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल में मामले लंबित होने को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उनसे आवेदन के पावती लेकर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि पश्चिम बंगाल राज्य के संबंधित पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ऐसे आवेदकों का दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग करने का प्रयास किया जा सके.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नोटिस निर्गत करने के बावजूद खासकर प्रमाण पत्र से संबंधित लोगों के समक्ष उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को भी प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, ताकि एसआईआर के दौरान पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जा सके.
समीक्षा बैठक के उपरांत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के तहत नोटिस निर्गत करने के बाद संबंधित लोगों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और आंकड़ों की समीक्षा की गई है. उन्होंने कहा कि भारत के पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो यह हमारी पहली प्राथमिकता है और इसी के तहत अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है. समीक्षा बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी मेघा भारद्वाज, अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन, एसडीओ साइमन मरांडी, जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी मो. मोजाहिद अंसारी, भू-अर्जन पदाधिकारी अमित कुमार, सदर बीडीओ सह सीओ कुमार अरविंद बेदिया मौजूद रहे.
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