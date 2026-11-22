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पाकुड़ में CEO ने की SIR कार्य प्रगति की समीक्षा, कहा-पात्र लोगों के नाम सूची में दर्ज करने के लिए वेस्ट बंगाल से करेंगे समन्वय स्थापित

पाकुड़ में एसआईआर के कार्यों की समीक्षा करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पाकुड़ : मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार रविवार को पाकुड़ पहुंचे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने देर शाम सदर प्रखंड के सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की.

समीक्षा बैठक के दौरान खासकर एसआइआर के तहत नोटिस निर्गत करने के बावजूद वैसे मतदाता जो अब तक आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं कर पाएं हैं जिसके चलते उनका नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहा है से संबंधित आंकड़ों की जांच की गई और कई आवश्यक निर्देश मौजूद पदाधिकारियों को दिए गए. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निकटवर्ती पश्चिम बंगाल से आकर पाकुड़ में बसे लोग जिनका नाम जाति, निवास आदि प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता की वजह से एसआईआर के दौरान पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है से संबंधित मामलों की समीक्षा की. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत के पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए लोगों से विद्यालय और महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र को भी प्राथमिकता देने से संबंधित निर्देश दिया है.