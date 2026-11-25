झारखंड में SIR: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश- जीरो पेंडेंसी के लक्ष्य को करें पूरा
झारखंड में एसआईआर को लेकर मुख्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 25, 2026 at 8:59 PM IST
रांचीः एक तरफ विधानसभा में SIR पर विशेष चर्चा हो रहा था वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के द्वारा राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बैठक की जा रही थी.
मुख्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही इस बैठक में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मौजूद रहे. इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य अपने अंतिम चरण में है. ऐसे में सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करते हुए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी पूरी करें. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी जीरो पेंडेंसी के लक्ष्य के साथ कार्य करें तथा किसी भी स्तर पर मामले लंबित नहीं रहने दें.
एसआईआर कार्य की हुई जिलावार समीक्षा
समीक्षा के दौरान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति की विस्तार से चर्चा हुई. इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन मामलों का निष्पादन अभी तक नहीं हो पाया है, उनका व्यक्तिगत नियमानुसार गहन निरीक्षण किया जाए. आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति एवं तथ्यों का सत्यापन करते हुए संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए तथा प्रत्येक मामले में नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाए.
के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में मतदाताओं के सुनवाई एवं सत्यापन के अतिरिक्त अन्य कार्य मतदान केंद्रों का नजरी नक़्शा, मतदान केंद्र की फोटो, जियो टैगिंग आदि कार्य का भी अपडेशन का कार्य पूरा करें. इसके साथ-साथ ड्राफ्ट रोल के उपरांत प्रत्येक दिन प्राप्त हो रहे आवेदनों का उसी दिन ECINET पर अपडेशन सुनिश्चित करें.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जिन मतदान केंद्र क्षेत्रों में अभी भी नए मतदाता के नामांकन के लिए कम आवेदन प्राप्त हो रहे हैं. वहां सुपरचेकिंग के दौरान पदाधिकारी होम टू रोल वेरीफिकेशन का कार्य की गहन समीक्षा करें एवं भौतिक समीक्षा के क्रम में पदाधिकारी कमसे कम लगातार 5 घरों में अवश्य जाएं एवं वहां के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिकों का मतदाता सूची में शामिल हुआ है अथवा नहीं इसकी जांच करें.
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