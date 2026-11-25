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झारखंड में SIR: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दिए निर्देश- जीरो पेंडेंसी के लक्ष्य को करें पूरा

मुख्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी जिला के पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की. (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः एक तरफ विधानसभा में SIR पर विशेष चर्चा हो रहा था वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के द्वारा राज्य में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बैठक की जा रही थी.

मुख्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही इस बैठक में सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मौजूद रहे. इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का कार्य अपने अंतिम चरण में है. ऐसे में सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करते हुए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तैयारी पूरी करें. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी पदाधिकारी जीरो पेंडेंसी के लक्ष्य के साथ कार्य करें तथा किसी भी स्तर पर मामले लंबित नहीं रहने दें.