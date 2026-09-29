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झारखंड में SIR- सीईओ ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक, नो मैपिंग व विसंगतियों से संबंधित डाटा कराया उपलब्ध

सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीःराज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान दावा व आपत्तियों की प्रक्रिया अंतिम दौर में है. इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज मंगलवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसआईआर-2026 के संबंध में बैठक की. इस दौरान राज्य के सभी मतदान केंद्रों के नो मैपिंग व विसंगतियों से संबंधित बूथवार डाटा पेनड्राइव के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया.