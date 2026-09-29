झारखंड में SIR- सीईओ ने की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक, नो मैपिंग व विसंगतियों से संबंधित डाटा कराया उपलब्ध
झारखंड में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक की.-रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : September 29, 2026 at 4:04 PM IST
रांचीःराज्य में चल रहे एसआईआर के दौरान दावा व आपत्तियों की प्रक्रिया अंतिम दौर में है. इधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज मंगलवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एसआईआर-2026 के संबंध में बैठक की. इस दौरान राज्य के सभी मतदान केंद्रों के नो मैपिंग व विसंगतियों से संबंधित बूथवार डाटा पेनड्राइव के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया.
बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को नो मैपिंग सूची को अपने बीएलए व बीएलए 2 को ससमय साझा करते हुए उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि मतदाता सूची का कंक्रीट ऑडिट सुनिश्चित किया जा सके.
मतदाताओं की बूथवार सूची साझा की
उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों के वैसे मतदाताओं की बूथवार सूची साझा की गई है, जिन्हें विभिन्न विसंगतियों अथवा विगत एसआईआर से संबंधित नो-मैपिंग के कारण नोटिस जारी किए गए थे. इनमें कई मतदाताओं ने ईआरओ स्तर पर आयोजित सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं वहीं, कुछ ऐसे मतदाता भी हैं, जिनका नाम वर्ष 2024 की मतदाता सूची में था और जिन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भी भरा है, लेकिन नोटिस की सुनवाई के दौरान किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके.
विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर आउटरीच कार्यक्रम व विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे. संबंधित ईआरओ व अन्य पदाधिकारियों द्वारा आवश्यकतानुसार उनके वास्तविक स्थिति का सत्यापन/निरीक्षण किया जाएगा तथा उपलब्ध तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार निर्णय पारित किया जाएगा.
मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि पीवीटीजी, दिव्यांग, जनजातीय समूह, वृद्ध मतदाता व वैसे मतदाता जिनके माता-पिता से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं, जैसे विशेष परिस्थितियों वाले मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से वंचित न रहे. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य के सभी पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना एसआईआर-2026 का प्रमुख लक्ष्य है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का सहयोग व सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है.
उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने स्तर से भी ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान करें और उन्हें आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करें, ताकि एसआईआर-2026 के माध्यम से मतदाता सूची को अधिक त्रुटिरहित व अद्यतन बनाया जा सके.
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार के अलावे कांग्रेस, भाजपा, आप पार्टी सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
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