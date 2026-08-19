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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया बूथों का निरीक्षण, मतदाताओं से की बातचीत

पाकुड़ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से बातचीत की.

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मतदाताओं से बात करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 5:04 PM IST

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पाकुड़: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बुधवार को जिले में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से बातचीत की.

इस दौरान आगामी 24 अगस्त से होने वाली सुनवाई को लेकर की गयी तैयारियों की समीक्षा की गई. के रवि कुमार ने बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का निरीक्षण किया. साथ ही पात्र मतदाता का नाम पुनरीक्षण के दौरान सूची में शामिल हो एवं अपात्र लोग का नाम सूची में शामिल न हो, इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजर को कई आवश्यक निर्देश दिए.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान (ETV BHARAT)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर के तहत डिजिटाइजेशन के उपरांत सूची के प्रकाशन के बाद वैसे मतदाताओं जिनके नाम एवं अन्य त्रुटियां रह गयी हैं, उन मतदाताओं से भी संवाद किया एवं उनकी समस्याओं को जाना. साथ ही उसके निदान के बारे में भी जानकारी दी गई.

Chief Electoral Officer inspected polling booth and interacted voter In Pakur
मतदाताओं से बात करते निर्वाचन अधिकारी (ETV BHARAT)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ एवं मतदाताओं से मिलकर प्रमुख समस्या क्या है, इसकी जानकारी ली गई. साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की गई और समस्या का समाधान हो इस पर फोकस किया गया. उन्होंने कहा कि धनबाद, जामताड़ा जिले का भी निरीक्षण किया गया है. मतदाताओं को किसी प्रकार की समस्या न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

Chief Electoral Officer inspected polling booth and interacted voter In Pakur
बूथों का निरीक्षण करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (ETV BHARAT)

मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज, उपनिर्वाचन पदाधिकारी मोजाहिद अंसारी, तीनों विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी मौजूद रहे.

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