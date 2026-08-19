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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने किया बूथों का निरीक्षण, मतदाताओं से की बातचीत

पाकुड़: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बुधवार को जिले में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण किया. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से बातचीत की.

इस दौरान आगामी 24 अगस्त से होने वाली सुनवाई को लेकर की गयी तैयारियों की समीक्षा की गई. के रवि कुमार ने बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची का निरीक्षण किया. साथ ही पात्र मतदाता का नाम पुनरीक्षण के दौरान सूची में शामिल हो एवं अपात्र लोग का नाम सूची में शामिल न हो, इसके लिए बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजर को कई आवश्यक निर्देश दिए.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बयान (ETV BHARAT)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एसआईआर के तहत डिजिटाइजेशन के उपरांत सूची के प्रकाशन के बाद वैसे मतदाताओं जिनके नाम एवं अन्य त्रुटियां रह गयी हैं, उन मतदाताओं से भी संवाद किया एवं उनकी समस्याओं को जाना. साथ ही उसके निदान के बारे में भी जानकारी दी गई.