झारखंड में एसआईआर कार्यों की हुई समीक्षा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक
झारखंड में एसआईआर के कार्यों को लेकर रांची में समीक्षा बैठक हुई. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 7:14 PM IST
रांचीः झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की.
इस मौके पर उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एसआईआर के दौरान ‘होम-टू-रोल’ सत्यापन, ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’, नए पात्र भारतीय नागरिकों के पंजीकरण तथा नो-मैप एवं तार्किक विसंगति वाले मामलों के नियमानुसार निष्पादन को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि होम-टू-रोल सत्यापन के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उनसे फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र प्राप्त कर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाए. इसके अलावा एक ही परिवार अथवा एक ही घर के मतदाता अलग-अलग मतदान केंद्रों पर सूचीबद्ध हैं तो आवश्यकतानुसार फॉर्म-8 भरवाकर उन्हें उनके नजदीकी एवं एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जाए.
नजदीकी केंद्र पर हो नोटिस की सुनवाई- सीईओ
इस समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को ECINET के माध्यम से मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि एक ही खतियान एवं उससे संबंधित वंशावली से जुड़े मतदाताओं के मामलों का समेकित रूप से परीक्षण किया जाए. उन्होंने कहा कि माता-पिता, बच्चों एवं उनके पूर्वजों से संबंधित साक्ष्य को साथ रखकर उम्र एवं पारिवारिक संबंधों से जुड़ी तार्किक विसंगतियों की जांच की जाए. इससे एक ही परिवार के सदस्यों की आयु से संबंधित असंगतियों का तार्किक एवं दस्तावेज-आधारित निराकरण संभव होगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा गलत वंशावली अथवा अन्य गलत विवरण के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास न किया जा रहा हो.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एसआईआर के तहत जिन मतदाताओं को ईआरओ स्तर से नोटिस निर्गत किए गए हैं, उनकी सुनवाई यथासंभव मतदाता के निवास स्थान के नजदीकी सुनवाई केंद्र पर ही सुनिश्चित की जाए. सुनवाई की व्यवस्था ऐसी हो कि मतदाताओं, विशेषकर बुजुर्गों, दिव्यांगजनों तथा दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अनावश्यक रूप से लंबी दूरी तय न करनी पड़े साथ ही सुनवाई शिविर में वृद्ध, दिव्यांग, गर्भवती महिला एैसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दें. संबंधित पदाधिकारी सुनवाई केंद्र, तिथि एवं समय की जानकारी मतदाता तक समय से पहुंचाना सुनिश्चित करें.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक नो-मैप एवं तार्किक विसंगति वाले मामले में उपलब्ध दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाए. जिन मामलों में ईआरओ स्तर पर प्रथम सुनवाई के दौरान संबंधित मतदाता को आवश्यक दस्तावेज समर्पित करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो, उन्हें पर्याप्त अवसर देते हुए दूसरी सुनवाई के लिए पुनर्निर्धारित किया जाए. ऐसे मामलों की अलग सूची तैयार की जाए तथा आवश्यकतानुसार फील्ड वेरिफिकेशन कर तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए.
उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में पात्र मतदाताओं को पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है विशेष रूप से दूरस्थ, दुर्गम एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाए कि एक भी पात्र आदिवासी, पीवीटीजी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, के भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से न छूटे. आवश्यक होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी क्षेत्र भ्रमण कर ऐसे पात्र नागरिकों की पहचान करें और निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें मतदाता सूची से जोड़ने में सहयोग करें.
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