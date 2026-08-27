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झारखंड में एसआईआर कार्यों की हुई समीक्षा, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की ऑनलाइन बैठक

रांचीः झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा की.

इस मौके पर उन्होंने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि एसआईआर के दौरान ‘होम-टू-रोल’ सत्यापन, ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’, नए पात्र भारतीय नागरिकों के पंजीकरण तथा नो-मैप एवं तार्किक विसंगति वाले मामलों के नियमानुसार निष्पादन को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि होम-टू-रोल सत्यापन के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, उनसे फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा-पत्र प्राप्त कर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाए. इसके अलावा एक ही परिवार अथवा एक ही घर के मतदाता अलग-अलग मतदान केंद्रों पर सूचीबद्ध हैं तो आवश्यकतानुसार फॉर्म-8 भरवाकर उन्हें उनके नजदीकी एवं एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जाए.

नजदीकी केंद्र पर हो नोटिस की सुनवाई- सीईओ

इस समीक्षा बैठक के दौरान सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को नए एवं युवा पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रचार-प्रसार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को ECINET के माध्यम से मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए प्रेरित करने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया गया.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि एक ही खतियान एवं उससे संबंधित वंशावली से जुड़े मतदाताओं के मामलों का समेकित रूप से परीक्षण किया जाए. उन्होंने कहा कि माता-पिता, बच्चों एवं उनके पूर्वजों से संबंधित साक्ष्य को साथ रखकर उम्र एवं पारिवारिक संबंधों से जुड़ी तार्किक विसंगतियों की जांच की जाए. इससे एक ही परिवार के सदस्यों की आयु से संबंधित असंगतियों का तार्किक एवं दस्तावेज-आधारित निराकरण संभव होगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा गलत वंशावली अथवा अन्य गलत विवरण के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने का प्रयास न किया जा रहा हो.