झारखंड में 'SIR' की तैयारी शुरू, 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान वोटर्स की होगी 'पैतृक मैपिंग', बीएलओ की बढ़ी जिम्मेदारी

रांची: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है. सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. गहन पुनरीक्षण के क्रम में 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की 'पैतृक मैपिंग' का कार्य किया जाना है. इस दौरान मतदाताओं को कई सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि ने तैयारियों की समीक्षा के दौरान कई निर्देश और सुझाव दिए हैं.

वर्तमान मतदाताओं की होगी पैतृक मैपिंग

सीईओ ने इस बात पर जोर दिया है कि गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को कम से कम दस्तावेज समर्पित करने पड़े, इसके लिए 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं की 'पैतृक मैपिंग' का कार्य तेजी से करना है. इसको लेकर सीईओ के. रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर और हेल्प डेस्क मैनेजर के साथ समीक्षा बैठक की.

पंचायत और वार्ड स्तर पर लगाए जाएंगे कैंप

​मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मैपिंग के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने को कहा है. निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पंचायत स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में सभी वार्ड स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएं. इन कैंपों में संबंधित मतदान केंद्रों के सभी बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ अनिवार्य रूप से शामिल हो. बीएलओ द्वारा 2003 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं को श्रेणीवार अधिकतम भौतिक रूप से मैप किया जाना है.