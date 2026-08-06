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उत्तराखंड में बुजुर्गों-दिव्यांगों के घर जाएंगे बीएलओ, नोटिसों का करेंगे निस्तारण, कमिश्नर करेंगे सुपर चेकिंग

देहरादून: मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने बुधवार को कुमांऊ-गढ़वाल के मंडल आयुक्तों सहित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांन्फ्रेंस कर विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की समीक्षा की. दोनों कमिश्नरों को सुपर चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं.

बुजुर्गों-दिव्यांगों के घर जाएंगे बीएलओ: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के डीईओ को निर्देश दिए कि 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं के घर पर जाकर जारी नोटिसों की सुनवाई करेंगे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रहे कि विसंगति वाले नोटिसों के मामलों में बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को अनावश्यक बूथ पर ना आना पड़े.

65 साल के अधिक आयु के बुजुर्गों के घर जाएंगे बीएलओ: समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के डीईओ को फार्म 6, फार्म 7 एवं फार्म 8 के तहत अबतक प्राप्त आवेदनों को नियमानुसार जांच कर ससमय निस्तारण के निर्देश दिए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दावे एवं आपत्तियों के चरण में किसी एक मतदाता द्वारा 5 से अधिक मामलों में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही हैं, तो इसके लिए नियत प्रावधानों के अनुसार ईआरओ स्वयं अपने स्तर विधिवत जांच एवं सत्यापन की कार्रवाई करें.