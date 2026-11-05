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#DownloadECINet अभियान को झारखंड के युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कराने में निभाई अहम भूमिका, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी बधाई

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः चुनाव से संबंधित जानकारी एवं सुविधा घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ECINNet ऐप के इस्तेमाल पर इन दिनों जोर दे रही है.

इसी के तहत #DownloadECINet सोशल मीडिया अभियान चलाया गया जो काफी सफल रहा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने इस कार्य में अहम भूमिका निभाने वाले राज्य के युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों, जिला निर्वाचन पदाधिकारियों एवं निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कराने के लिए बधाई एवं धन्यवाद दिया है.