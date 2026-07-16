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मुरादाबाद में बोले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार, "दुनिया की सबसे सक्षम और पारदर्शी है भारत की चुनावी व्यवस्था"

प्रेस वार्ता के दौरान ज्ञानेश कुमार ने मुरादाबाद के विकास पर चर्चा करते हुए कहा कि वह बहुत लंबे समय के बाद मुरादाबाद आए हैं और यहां सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से संवाद करके उन्हें बेहद अच्छा लगा. उन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रिया को वैश्विक स्तर पर सबसे सक्षम और पारदर्शी व्यवस्था बताया.

मुरादाबाद: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेश कुमार गुरुवार को मुरादाबाद पहुंचे. यहां उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर्स, सुपरवाइज़र्स, ईआरओ और एईआरओ के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की. ज्ञानेश कुमार का मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी के सभागार में ज़िला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वागत किया.

राजनीतिक दल करते हैं चुनावी प्रक्रियाओं का ऑडिट: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की प्रमुख प्रक्रियाओं यानी मतदाता सूची निर्माण, पोलिंग और काउंटिंग का ज़िक्र करते हुए इसकी निष्पक्षता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों द्वारा इन सभी प्रक्रियाओं का लगातार 'कान्ट्रैट ऑडिट' किया जाता है. इसी सक्षमता और अटूट पारदर्शिता के साथ भारत में हर छोटे-बड़े स्तर पर चुनाव संपन्न कराए जाते हैं. अपनी चुनावी प्रणाली की इसी साक्षमता और पारदर्शिता के कारण आज भारत वैश्विक मंच पर भी अपनी बड़ी पहचान बना चुका है.

तीर्थांकर महावीर यूनिवर्सिटी में हुआ स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat)

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा देश का मान: भारत साल 2026 में विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था यानी इंटरनेशनल IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) में इसकी अध्यक्षता कर रहा है. इस प्रतिष्ठित वैश्विक संस्था में दुनिया के कई बड़े और प्रमुख लोकतांत्रिक देश सदस्य के रूप में शामिल हैं, जो भारत के लिए गर्व की बात है. उन्होंने आगे रणनीतिक योजनाओं पर बात करते हुए कहा कि वह आगामी दिनों में जहां भी प्रशासनिक दौरे पर जाएंगे, वहां जमीनी स्तर पर काम करने वाले बीएलओ के साथ सीधा संवाद करेंगे. बीएलओ के साथ यह संवाद चुनावी सूचियों को और अधिक त्रुटिहीन तथा मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा.

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