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सीईसी ज्ञानेश का बीएलओ-सुपरवाइजर से संवाद, बोले-लोकतंत्र की सफलता में आपकी भूमिका सबसे खास

खम्मा-घणी से शुरू संबोधन : मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के मतदाताओं को पारंपरिक अंदाज में खम्मा-घणी कहकर की. उन्होंने कहा, राजस्थान की लोकतांत्रिक परंपराएं और निर्वाचन व्यवस्था देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक मजबूत बनाने में अहम योगदान देती हैं. भारत का प्रत्येक नागरिक गर्व करता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक पारदर्शी, सक्षम और प्रभावी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश भी है. हमारी चुनाव प्रणाली की विशेषता है कि इसमें मतदाता सूची निर्माण से लेकर मतदान और मतगणना तक प्रत्येक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित है. इससे चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहती है.

जयपुर : भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने शनिवार को यहां सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में प्रदेशभर से आए लगभग 700 बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) एवं सुपरवाइजर्स से संवाद किया. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, जिला कलेक्टर संदेश नायक समेत निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सफलता में बीएलओ-सुपरवाइजर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. उनसे संवाद कर उनके विचारों से अवगत हुए.

बीएलओ मजबूत कड़ी: CEC ज्ञानेश कुमार ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स की भूमिका को लोकतंत्र की आधारशिला बताया. उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के लिए प्रत्येक बीएलओ परिवार का हिस्सा है. लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले चुनावकर्मियों की प्रतिबद्धता और निष्पक्ष कार्यशैली होती है. बीएलओ मतदाता और निर्वाचन आयोग के बीच सबसे मजबूत कड़ी के रूप में काम करते हैं.

जमीनी स्तर पर निरंतर प्रयास जरूरी : ज्ञानेश ने कहा कि भारतीय निर्वाचन प्रणाली की वैश्विक स्तर पर भी सराहना हो रही है. चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के कारण भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल रही हैं. इसी विश्वास के आधार पर भारत को अंतरराष्ट्रीय चुनावी मंचों पर नेतृत्व का अवसर मिलता है. संवाद के दौरान सीईसी ने बीएलओ और सुपरवाइजर्स से सीधे बातचीत करते हुए चुनाव आयोग की अपेक्षाओं को साझा किया. उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सशक्त, पारदर्शी और मतदाता केंद्रित बनाने के लिए जमीनी स्तर पर निरंतर प्रयास जारी रखने का आह्वान किया. साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई भी दी.

कार्यक्रम में मौजूद बीएलओ व सुपरवाइजर्स (ETV Bharat Jaipur)

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एसआईआर सात दिन पहले पूरी: मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कहा कि प्रदेश के बीएलओ की मेहनत और समर्पण का ही परिणाम रहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य निर्धारित समय सीमा से सात दिन पहले पूरा किया जा सका. उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग की सफलता के पीछे जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है. विभिन्न जिलों से आए बीएलओ एवं सुपरवाइजर्स ने अनुभव बांटे और निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने के सुझाव भी दिए.

बीएलओ व सुपरवाइजर्स ने सुझाव भी दिए (ETV Bharat Jaipur)

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