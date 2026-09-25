UP में मुख्य चुनाव आयुक्त के दो कार्यक्रम रद्द; जेन-जी मतदाताओं से बात करने वाले थे CEC
वाराणसी में भी 28 सितंबर को जेन-जी के साथ उनका संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 12:55 PM IST
मेरठ: यूपी समेत देशभर में मुख्य रूप से सियासी दलों के निशाने पर चल रहे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के यूपी में जेन-जी संवाद कार्यक्रमों को भी स्थगित किया गया है. मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में भी जेन-जी के साथ संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित था, यह कार्यक्रम भी पहले ही रद्द कर दिया गया है.
अगस्त महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लखनऊ में जेन-जी के साथ संवाद किया था. इसके बाद उनका कार्यक्रम मेरठ में भी प्रस्तावित था, जबकि इसी महीने में 28 को वाराणसी में भी ऐसा ही कार्यक्रम आयोजित होना था.
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी मितेंद्र गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यक्रम के विषय में नेताजी सुभाष चंद्र प्रेक्षागृह में कार्यक्रम होना था, लेकिन फिर बाद में इस कार्यक्रम को स्थगित करने की सूचना विश्वविद्यालय को मिली थी.
ज्ञानेश कुमार का मेरठ में शुक्रवार को युवाओं के साथ संवाद और निर्वाचक साक्षरता क्लब (ELC 2.0) व ECI-Net के क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन के विषय में कार्यक्रम के लिए प्रेक्षागृह को बुक किया गया था. हालांकि कार्यक्रम स्थगित की सूचना भी विश्वविद्यालय को पहले ही दे दी गई थी.
इसी प्रकार जानकारी के मुताबिक, वाराणसी में भी 28 सितंबर को जेन-जी के साथ उनका संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित था. हालांकि, अब जब यह कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं, तो इस बारे निर्वाचन आयोग की ओर से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है.
बता दें कि कई दिनों से विपक्षी पार्टियों के रडार पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. आयोग के भीतर फैसलों को लेकर कथित मतभेद की खबरों के बाद यह विवाद सुर्खियों में चल रहा है. SIR और आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष उन्हें हटाने की लगातार मांग भी उठा रहा था.
मुख्य चुनाव आयुक्त के मेरठ में होने वाले कार्यक्रम के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से टेंडर भी निकाला गया था, जिसमें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम और लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज व्यवस्थाओं और आवश्यक इंतजामों के लिए मोटे बजट का भी निर्धारण पहले ही कर लिया गया था.
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