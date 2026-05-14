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तीन दिनों से विद्यालय नहीं पहुंचे गुरुजी, सीडीओ के निरीक्षण में उजागर हुई लापरवाही

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के धारी और भीमताल ब्लॉक में मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय ने दो विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया. हेड़िया गांव के स्कूल में तीन दिनों से शिक्षकों की अनुपस्थिति मिलने पर सीडीओ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी. वहीं पदमपुरी इंटर कॉलेज में व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली, जहां सीडीओ ने कक्षा 12 के छात्रों की क्लास भी ली. मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नैनीताल जिले में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत परखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय ने बीते दिन धारी और भीमताल ब्लॉक के विद्यालयों के औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान भीमताल ब्लॉक के हेड़िया गांव स्थित विद्यालय में गंभीर लापरवाही सामने आई. विद्यालय में कुल 13 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन पिछले तीन दिनों से एक भी शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचा था. दोनों नियमित शिक्षक अवकाश पर थे और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत भेजे गए शिक्षक हरीश चन्द्र पाठक भी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए. सीडीओ ने इस स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि क्षेत्र जंगली जानवरों के आतंक से प्रभावित है और ऐसे में बच्चों को बिना निगरानी के छोड़ना उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ है.