भीड़ पर AK 47 तानी, समस्तीपुर में मासूम की मौत पर बवाल.. पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ा

भीड़ पर AK 47 तानी, समस्तीपुर में मासूम की मौत पर बवाल.. पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ा
Samastipur Road Accident: गुरुवार को समस्तीपुर में जमकर हंगामा हुआ. पुलिस ने एके 47 तान दी. रिपोर्ट- सुमन कुमार
Published : November 12, 2026 at 5:49 PM IST
समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है. दरअसल 5 साल के एक मासूम की सड़क हादसे में मौत हो गई. दरवाजे पर खेल रहे मासूम को बाइक ने कुचल दिया, जिससे उसकी जान चली गई.
समस्तीपुर में बच्चे की मौत
मृतक की शिनाख्त मुकेश सहनी के 5 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार के रूप में हुई है. मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है. खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 1 का यह मामला है.
मृतक के चचेरे भाई चंदन साहनी के अनुसार, गांव के ही एक युवक की बाइक की चपेट में आने से अंशु की मौत हुई. घटना के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया. परिजनों ने बाइक अपने पास रख ली है. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अंशु की मां रो रो कर बार-बार बेहोश हो रही थी.
लोगों ने किया हंगामा
इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने रेबड़ा चौक पर जिला मुख्यालय जाने वाली मुख्य सड़क जामकर आगजनी की. वे घटनास्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने की मांग पर अड़े रहे. सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया और लोगों को पगडंडियों से होकर आना-जाना पड़ा.
भीड़ पर AK 47 तानी
जिला मुख्यालय जाने वाली मुख्य मार्ग को करीब 3:00 बजे से बाधित किया गया. आक्रोशित लोगों ने बांस बल्ला लगाकर सड़क को पूरी तरह जाम कर आगजनी की टायर जलाकर आगजनी की. घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी 2 संजय कुमार मौके पर पहुंचे काफी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया.
जब इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची तो आक्रोशितों ने पुलिस को भी खदेड़ा दिया. इस रौद्र रूप को देखकर पुलिस ने भीड़ पर एके 47 तान दी. जिससे माहौल और भी गर्म हो गया. अफरा-तफरी का माहौल हो गया.
''हमला करने वाले लोगों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच की जा रही है.''- संजय कुमार, सदर डीएसपी 2
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