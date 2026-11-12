ETV Bharat / state

भीड़ पर AK 47 तानी, समस्तीपुर में मासूम की मौत पर बवाल.. पुलिस को ग्रामीणों ने खदेड़ा

समस्तीपुर में हंगामा ( ETV Bharat )

समस्तीपुर में बच्चे की मौत