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बिहार के सीमांचल को अजेय बनाएगा ₹51,000 करोड़ का अंडरग्राउंड रेल मार्ग

चिकन नेक की सुरक्षा हेतु ₹51,000 करोड़ का भूमिगत रेल मार्ग बनेगा. यह पूर्वोत्तर भारत और बिहार को जोड़ेगा.

chicken neck siliguri corridor underground railway
अंडरग्राउंड रेल मार्ग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 5:22 PM IST

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किशनगंज: कटिहार रेल डिवीजन के कुमेदपुर से आमबाड़ी फालाकाटा के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण रेल परियोजना की आधारशिला रखी जा चुकी है. 51 हज़ार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से यह परियोजना पूरी की जाएगी. इस रेल लाइन का निर्माण पूरी तरह से भूमिगत यानी जमीन के नीचे होगा.

परियोजना का भौगोलिक महत्व: मालूम हो कि कुमेदपुर स्टेशन पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित है तथा आमबाड़ी फालाकाटा पश्चिम बंगाल के ही जलपाईगुड़ी जिले में स्थित एक रेलवे स्टेशन है. यह सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी (NJP) क्षेत्र के काफी करीब है जो बिहार के किशनगंज से गुजरता है.

संवेदनशील चिकन नेक गलियारा: चिकन नेक (सिलीगुड़ी गलियारा) का अत्यंत महत्वपूर्ण सामरिक महत्व है. चिकन नेक भारत की भौगोलिक संरचना में सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है. यह मुख्य भारत को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय गलियारा है. इसकी चौड़ाई कई स्थानों पर मात्र 20-25 किलोमीटर रह जाती है.

chicken neck siliguri corridor underground railway
अंडरग्राउंड रेल मार्ग (ETV Bharat)

रक्षा और आर्थिक आधार स्तंभ: 1947 के विभाजन के बाद यह क्षेत्र और अधिक महत्वपूर्ण हो गया. आज यह गलियारा न सिर्फ 4 करोड़ से अधिक लोगों की जीवन रेखा है, बल्कि रक्षा लॉजिस्टिक्स, व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक विकास का भी आधार स्तंभ है. नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन की सीमाओं से यह क्षेत्र घिरा है.

सैन्य संकट और जोखिम: विदेशी सीमाओं से घिरे होने के कारण यह क्षेत्र किसी भी भू-राजनीतिक तनाव, सैन्य संकट या प्राकृतिक आपदा में अत्यधिक जोखिम में रहता है. रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी युद्ध या टकराव की स्थिति में दुश्मन इस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर सकता है.

बिहार को सामरिक और आर्थिक फायदा: यह पूरी रेल परियोजना कटिहार रेल डिवीजन के तहत बन रही है और इसका मार्ग बिहार के किशनगंज के बेहद करीब से गुजरता है. इस भूमिगत मार्ग के बनने से बिहार के सीमांचल क्षेत्र की सुरक्षा चाक-चौबंद होगी. इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के साथ बिहार के व्यापार और Logistics को एक नया, सुरक्षित और बारहमासी मार्ग मिलेगा.

वैकल्पिक रेल मार्ग की तैयारी: दुश्मन के किसी भी बड़े खतरे को टालने और सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए जमीन के नीचे से यह वैकल्पिक रेल मार्ग तैयार किया जा रहा है. यदि किसी भी कारण से यह गलियारा बाधित हो जाता है तो पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्य भारतभूमि से पूरी तरह कट सकता है.

केंद्र सरकार की व्यापक योजना: इन्हीं कारणों से केंद्र सरकार सड़क, रेल, हवाई अड्डे और संचार व्यवस्था को भूमिगत तथा बहु-ट्रैक बनाने की व्यापक योजना पर काम कर रही है. इसमें विभिन्न ब्रिज, हासीमारा-जयगांव आदि शामिल हैं. ये सभी परियोजनाएं भारतमाला, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा हैं.

चिकन नेक को अजेय बनाने का जोर: ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण, पूर्वोत्तर के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का अभिन्न अंग हैं. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बार-बार चिकन नेक को अजेय बनाने पर विशेष जोर दिया है.

परियोजना का जोरदार स्वागत: संबंधित इलाके की स्थानीय जनता, रणनीतिक विश्लेषक, पूर्वोत्तर राज्यों के नेता और रक्षा विशेषज्ञों ने इन परियोजनाओं का जोरदार स्वागत किया है. वर्तमान में भू-तकनीकी अध्ययन और डिजाइन कार्य तेजी से चल रहे हैं. निर्माण कार्य की इन परियोजनाओं को 2033 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है.

कागजी प्रक्रिया में तेजी: इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए सभी कागजी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं. लोगों में इस अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है. यह भारत की अखंडता और रक्षा तंत्र को नई मजबूती प्रदान करेगा.

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