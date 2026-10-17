मानसून की कम बारिश ने बुरा हाल किया, किसानों की किस्मत चमकाएगा चिया
अल्प वर्षा में चिया सीड की खेती का बढ़ा रकबा, धार के किसान तलाश रहे कमाई की नई राह, चिया सीड्स से आस. राकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:04 AM IST|
Updated : October 17, 2026 at 9:34 AM IST
धार : अल्प वृष्टि और खेती की बढ़ती लागत के बीच धार जिले में किसान अब परंपरागत फसलों के साथ नए विकल्प भी तलाश रहे हैं. तिरला क्षेत्र में चिया सीड की खेती के प्रति किसानों की रुचि बढ़ रही है. कम पानी में खेती और बाजार में बेहतर भाव मिलने की संभावनाओं के चलते किसान इसे आमदनी के नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं. कृषि वैज्ञानिक एसएस चौहान के मुताबिक, '' चिया सीड एक औषधीय फसल है, जिसका रकबा जिले में धीरे-धीरे बढ़ रहा है.'' ऐसे में सवाल है कि क्या चिया सीड की खेती बदलते मौसम के बीच किसानों के लिए मुनाफे का नया रास्ता खोल सकती है? आइए जानते हैं.
अल्प वर्षा के बीच वैकल्पिक फसल बनता चिया
धार जिले के तिरला क्षेत्र में किसान पारंपरिक खेती के साथ नई फसलों को भी आजमा रहे हैं. किसान अमोल पाटीदार बताते हैं, '' पिछले वर्ष रबी सीजन में चिया सीड की खेती की थी और इस वर्ष खरीफ सीजन में भी इसे लगाया है. इस फसल में खाद और दवाइयों पर खर्च कम होता है और कम उपजाऊ जमीन में भी इसकी खेती की जा सकती है. अल्प वर्षा के कारण क्षेत्र में खेती की परिस्थितियां प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते कुछ किसान गेहूं के विकल्प के रूप में चिया सीड और चने जैसी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं.''
20 हजार रु प्रति क्विंटल तक चिया भाव
चिया सीड की बाजार कीमत किसानों की रुचि बढ़ने की एक प्रमुख वजह बताई जा रही है. किसान अमोल पाटीदार के मुताबिक, '' नीमच मंडी में चिया सीड का भाव 20 हजार रु प्रति क्विंटल तक मिल सकता है. प्रति हेक्टेयर खेती की लागत लगभग 10 से 15 हजार रु बैठती है. अनुकूल उत्पादन और बाजार भाव मिलने पर प्रति हेक्टेयर एक से डेढ़ लाख रु तक की कमाई संभव हो सकती है.''
ओमेगा-3, फाइबर और प्रोटीन का स्रोत है चिया सीड
कृषि वैज्ञानिक एसएस चौहान के अनुसार, '' चिया सीड में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, जो संतुलित आहार का हिस्सा बनने पर स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं. अल्प वर्षा के बाद किसान वैकल्पिक फसलों की ओर ध्यान दे रहे हैं और चिया सीड का खेती क्षेत्र बढ़ रहा है. यह फसल कम पानी में और कम रासायनिक दवाइयों के उपयोग के साथ उगाई जा सकती है.''
कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक, '' चिया सीड में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आहार का हिस्सा हो सकते हैं. हालांकि, इसका सेवन किसी बीमारी का इलाज नहीं है और हृदय रोग से बचाव या उपचार के लिए संतुलित आहार के साथ चिकित्सकीय सलाह भी जरूरी है.''
क्या किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है चिया सीड?
बदलते मौसम और पानी की उपलब्धता को देखते हुए फसल विविधीकरण किसानों के लिए एक विकल्प हो सकता है. चिया सीड की खेती बड़े क्षेत्र में शुरू करने से पहले किसानों को मिट्टी, जलवायु, सिंचाई की जरूरत, प्रति हेक्टेयर उत्पादन और बाजार में खरीदारों की उपलब्धता की जानकारी लेनी चाहिए. सीमित क्षेत्र में खेती करके लागत और मुनाफे का आकलन करना भी उपयोगी रहेगा.
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धार जिले में चिया सीड की बढ़ती रुचि यह संकेत देती है कि किसान बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नए विकल्प तलाश रहे हैं. मध्य प्रदेश में कम बारिश के बाद चिया सीड जैसी फसल एक अच्छा विकल्प हो सकती है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि किसानों को चिया सीड्स का वास्तविक उत्पादन कितना मिलता है, फसल किस भाव पर बिकती है और खर्च निकालने के बाद उनके हाथ में कितना प्रॉफिट बचता है.