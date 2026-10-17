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मानसून की कम बारिश ने बुरा हाल किया, किसानों की किस्मत चमकाएगा चिया

कम बारिश के बाद किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है चिया सीड ( Etv Bharat Graphics )

धार : अल्प वृष्टि और खेती की बढ़ती लागत के बीच धार जिले में किसान अब परंपरागत फसलों के साथ नए विकल्प भी तलाश रहे हैं. तिरला क्षेत्र में चिया सीड की खेती के प्रति किसानों की रुचि बढ़ रही है. कम पानी में खेती और बाजार में बेहतर भाव मिलने की संभावनाओं के चलते किसान इसे आमदनी के नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं. कृषि वैज्ञानिक एसएस चौहान के मुताबिक, '' चिया सीड एक औषधीय फसल है, जिसका रकबा जिले में धीरे-धीरे बढ़ रहा है.'' ऐसे में सवाल है कि क्या चिया सीड की खेती बदलते मौसम के बीच किसानों के लिए मुनाफे का नया रास्ता खोल सकती है? आइए जानते हैं.

धार में चिया सीड, मुनाफे का नया विकल्प? (Etv Bharat Graphics) अल्प वर्षा के बीच वैकल्पिक फसल बनता चिया धार जिले के तिरला क्षेत्र में किसान पारंपरिक खेती के साथ नई फसलों को भी आजमा रहे हैं. किसान अमोल पाटीदार बताते हैं, '' पिछले वर्ष रबी सीजन में चिया सीड की खेती की थी और इस वर्ष खरीफ सीजन में भी इसे लगाया है. इस फसल में खाद और दवाइयों पर खर्च कम होता है और कम उपजाऊ जमीन में भी इसकी खेती की जा सकती है. अल्प वर्षा के कारण क्षेत्र में खेती की परिस्थितियां प्रभावित हुई हैं, जिसके चलते कुछ किसान गेहूं के विकल्प के रूप में चिया सीड और चने जैसी फसलों की ओर रुख कर रहे हैं.''