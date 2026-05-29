छतरपुर में बम की तरह फटी बैटरी, पिज्जा कंपनी के 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर खाक
मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण अग्नि दुर्घटना, स्कूटी की बैटरी फटने से हादसा, मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 7:52 PM IST
छतरपुर : शहर के एक पॉश इलाके में उस वक्त अफरातफरी मच गई जब एक बैटरी में धमाके के बाद भीषण आग लग गई. आग इतनी भयानक थी कि उसकी चपेट में 10 इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गईं और जलकर खाक हो गईं. ये सभी इलेक्ट्रिक स्कूटी एक पिज्जा कंपनी की थी. वहीं, आग इतनी भीषण थी कि धुआं कई किलोमीटर दूर से ही नजर आ रहा था.
चिंगारी के साथ धमाके, देखते-देखते गाड़ियां खाक
घटना छतरपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अपोलो क्रॉस मार्केट की है. यहां एक फेमस पिज्जा आउटलेट के बाहर खड़ी डिलीवरी करने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटीयां जलकर खाक हो गईं. आग में इलेक्ट्रिक स्कूटियों के अलावा 10 अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है.
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह अपोलो क्रॉस मार्केट में चार्जिंग के लिए खड़ी डिलीवरी स्कूटियों में से एक की बैटरी ब्लास्ट हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ियों की चार्जिंग हो रही थी, उसी दौरान धमाके की आवाज के साथ चिंगारी दिखाई दी. इसके बाद तेज लपटें नजर आने लगीं.
एक के बाद एक बैटरी में धमाके
एक स्कूटी में आग लगने के बाद अन्य स्कूटियों की लिथियम-आयन बैटरियां आग पकड़ती चली गईं और आग ने विकराल रूप ले लिया. मार्केट में भीड़भाड़ होने की वजह से अफरा-तफरी मच गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आउटलेट के कर्मचारी और आसपास के दुकानदार दहशत में आ गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची ओर आग पर काबू करना शुरू कर दिया.
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हादसे की वजह जानने खंगाले जा रहे सीसीटीवी
इस भीषण अग्निकांड में पिज्जा कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है. पिज्जा कंपनी प्रबंधन द्वारा घटना के समय के पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. वहीं, इस मामले को लेकर सीएसपी अरुण सोनी ने कहा, '' घटना कैसे घटी इसकी जांच की जा रही है. आसपास के सभी सीसीटीवी देखे जा रहे हैं.'' वहीं, मौके पर तैनात गार्ड सुधीर ने बताया, '' बैटरी के शार्ट सर्किट से आग लगी है, कई गाड़िया जल चुकी हैं.''