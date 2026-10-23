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बिहार STF की हिरासत में छोटू सिंह, झड़प के बाद रडार पर अनंत सिंह के खास समर्थक

"मैं करबिगहिया से गाड़ी से जा रहा था तभी पुलिस ने पकड़ लिया और मुझे थाने लाकर बैठाई हुई है. पुलिस जानबूझकर मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है." - छोटू सिंह, पूर्व जेडीयू नेता

इस मामले में जब छोटू सिंह से पूछा गया कि पुलिस ने उन्हें किस केस में डिटेन किया है तो उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस परेशान कर रही है. उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस ने उस वक्त हिरासत में लिया जब वह गाड़ी से जा रहे थे. छोटू सिंह ने पुलिस पर जानबूझकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया.

थाने में पहुंचकर छोटू सिंह ने अपने नेता अनंत सिंह से वीडियो पर बातचीत की. छोटू सिंह के पकड़े जाने से अनंत समर्थकों में गुस्सा देखा जा रहा है. समर्थक छोटू सिंह को थाने से ले जाने का दबाव बना रहे हैं. इधर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है.

छोटू सिंह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता रहे हैं. वह जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव भी रहे हैं. पार्टी विरोदी गतिविधियों के चलते जुलाई 2026 में छोटू सिंह को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था. इसी महीने जेडीयू के राष्ट्री कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. फिलहाल छोटू सिंह अनंत सिंह के कट्टर समर्थक हैं और जन सुराज से जुड़े हुए नेता हैं.

हिरासत में अनंत सिंह से वीडियो पर बात करते छोटू सिंह (ETV Bharat)

मतदान केंद्र के पास झड़प मामले में 3 की हिरासत

दरअसल, एमएलसी मतदान केंद्र के पास अनंत समर्थकों और नीरज समर्थकों के बीच झड़प की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 को हिरासत में लिया है. पुलिस इस मामले में पूछताछ कर कार्रवाई कर रही है. इसी सिलसिले में छोटू सिंह को भी पुलिस ने पकड़ा था.

नीरज कुमार का अनंत पर कार्रवाई का इशारा

इस मामले में अभी अनंत सिंह का बयान तो सामने नहीं आया, हालाकि उन्होंने छोटू सिंह से वीडियो कॉल पर बात जरूर की. इधर नीरज कुमार की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है. उन्होंने मोकाम से कहा है कि अनंत सिंह के खिलाफ पार्टी विरोधी आचरण और विरोधी उम्मीदवारो को समर्थन देने के मामले में कार्रवाई होगी.

"चुनावी मैदान में जेडीयू और एनडीए का कोई वास्तविक विकल्प मौजूद नहीं है. संगठन और पार्टी अनुशासन सर्वोपरि है. चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही पार्टी विरोधी आचरण और विरोधी उम्मीदवार को समर्थन देने के पूरे मामले की समीक्षा कर सक्षम नेतृत्व स्तर से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी."- नीरज कुमार, प्रत्याशी, जदयू पटना

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