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देवघर में 'जबरा फैन'! हर साल महेंद्र सिंह धोनी का बर्थ-डे खास तरीके से करते हैं सेलिब्रेट, जानें कौन हैं ये

एमएस धोनी के जन्मदिन पर केक काटते देवघर के छोटू कुमार. ( फोटो-ईटीवी भारत )