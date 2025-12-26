ETV Bharat / state

नूंह में सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई बाइक, पति की मौत, पत्नी गंभीर

नूंह में एक बाइक सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल है.

नूंह में सड़क हादसा
नूंह में सड़क हादसा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 26, 2025 at 11:14 AM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है. घनी धुंध के बीच विजिबिलिटी भी प्रभावित हो रही है. गुरुवार देर शाम एक और दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तावड़ू सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव छोराड़ा बस स्टैंड के निकट सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली से मोटरसाइकिल टकरा गई. हादसे में एक की पति की मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. मृतक की पहचान वाहित पुत्र सुलेमान (35) निवासी रहाड़ी के रूप में हुई है. उनकी पत्नी अफसाना का हाथ टूट गया है और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं.

हादसे में एक की मौत: हादसा गुरुवार शाम करीब 7 बजे का बताया जा रहा है. जब वाहिद अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गांव छारोडा से तावड़ू की ओर मोटरसाइकिल पर आ रहे थे. बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर मोटरसाइकिल अचानक असंतुलित हो गई और सामने सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि वाहिद का सिर ट्रैक्टर-ट्राली से टकराया और दोनों पति-पत्नी सड़क पर जा गिरे. स्थानीय लोगों ने घायलों को तुरंत तावड़ू के निजी अस्पताल पहुंचाया. जहां से वाहिद की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें नूंह के शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना: पूरा हादसा छारोडा बस स्टैंड पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में साफ कैद हो गया है. फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ट्रैक्टर-ट्राली सड़क पर खड़ी थी और मोटरसाइकिल पीछे से आकर टकराई. अज्ञात ट्रैक्टर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वाहिद अपने परिवार में इकलौते बेटे थे. उनके पिता की पहले ही मौत हो चुकी है. एक बहन के अलावा उनके पीछे चार छोटे बच्चे अकेले रह गए हैं. हादसे की खबर सुनते ही गांव रहाड़ी में मातम का माहौल छा गया है. हैरानी की बात है कि बीते चार दिनों में सड़क हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है.

