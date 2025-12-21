ETV Bharat / state

छॉलीवुड की नई उड़ान: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किया फिल्मकारों का सम्मान, ''चित्रोत्पला फिल्म सिटी से मिलेगा नया मुकाम''

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत से जुड़े निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को सम्मानित किया गया.

CHHOLLYWOOD ARTISTS HONORED
चित्रोत्पला फिल्म सिटी से मिलेगा नया मुकाम' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 21, 2025 at 4:59 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम और संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वावधान में, रविवार को छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सफल कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी फिल्म जगत से जुड़े वरिष्ठ निर्माता, निर्देशक और कलाकारों को सम्मानित किया गया. सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन भी मौजूद रहीं.


छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकारों और निर्देशकों का सम्मान

कलाकारों के सम्मान कार्यक्रम के मौके पर विधायक सुनील सोनी, विधायक पुरंदर मिश्रा सहित छत्तीसगढ़ी फिल्म के लोकप्रिय कलाकार एवं विधायक अनुज शर्मा भी मंच पर मौजूद रहे. कार्यक्रम में छॉलीवुड से जुड़े कई दिग्गज लोगों को भी आयोजन में आमंत्रित किया गया था.

चित्रोत्पला फिल्म सिटी से मिलेगा नया मुकाम (ETV Bharat)



छॉलीवुड के दिग्गज रहे मौजूद

कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ी सिनेमा के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले मोहन सुंदरानी, सतीश जैन, संतोष जैन, मनोज वर्मा, अनुज शर्मा और प्रेम चंद्राकर को सम्मानित किया गया. सम्मान समारोह में छॉलीवुड के स्वर्णिम योगदान को सीएम सहित सभी लोगों ने याद किया.

CHHOLLYWOOD ARTISTS HONORED
छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकारों और निर्देशकों का सम्मान (ETV Bharat)


स्व. राजेश अवस्थी को मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय राजेश अवस्थी को नमन करते हुए कहा, छॉलीवुड के विकास में उनकी भूमिका अविस्मरणीय रही है. उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता. तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में निगम का गठन हुआ था. स्व. अवस्थी जी के असमय निधन से छत्तीसगढ़ और छॉलीवुड को अपूरणीय क्षति हुई.

CHHOLLYWOOD ARTISTS HONORED
छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकारों और निर्देशकों का सम्मान (ETV Bharat)


मोना सेन के नेतृत्व पर जताया सीएम ने विश्वास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष मोना सेन को शुभकामनाएं देते हुए कहा, ये एक अनुभवी, मेहनती कलाकार, अभिनेता और गायिका हैं. उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में फिल्म विकास और विशेषकर छॉलीवुड को नई दिशा और गति मिल रही है.



छॉलीवुड के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों की शुरुआत वर्ष 1957 में हुई थी. उन्होंने ‘मोर छइयां भुइयां’ जैसी सुपरहिट फिल्म और ‘भूलन कांदा’ को मिले राष्ट्रीय पुरस्कार पर बात करते हुए कहा कि छॉलीवुड ने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. सीएम ने सभी निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और गायकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी.

CHHOLLYWOOD ARTISTS HONORED
छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकारों और निर्देशकों का सम्मान (ETV Bharat)



चित्रोत्पला फिल्म सिटी से बदलेगा छॉलीवुड का भविष्य:CM

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छॉलीवुड के पुनर्विकास और विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए 150 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है. उन्होंने विश्वास जताया कि इससे छत्तीसगढ़ी सिनेमा का भविष्य और भी उज्ज्वल होगा.



छॉलीवुड के सुनहरे भविष्य का संदेश

कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ी सिनेमा को हरसंभव सहयोग देगी, ताकि स्थानीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच मिल सके. फिल्म कलाकारों और निर्माता निर्देेशकों ने कहा कि छॉलीवुड के स्वर्णिम भविष्य की दिशा में यह कार्यक्रम एक मजबूत कदम साबित होगा.

RAIPUR
चित्रोत्पला फिल्म सिटी
CG FILM DEVELOPMENT CORPORATION
CULTURE COUNCIL CHHATTISGARH
CHHOLLYWOOD ARTISTS HONORED

