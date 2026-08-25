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बुढ़ापे में भड़की इश्क की आग, 25 साल छोटे प्रेमी की मदद से जवान बेटे का मर्डर

छिंदवाड़ा/इंदौर : वनगांव में 19 साल के युवक की मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो पता चला कि ये खुदकुशी का नहीं बल्कि मर्डर का केस है. जब पुलिस जांच और आगे बढ़ाई तो युवक की मां की गतिविधियां संदिग्ध लगी. जब महिला से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया. महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बेटे की जान ली.

घर में मिला था युवक का शव

छिंदवाड़ा के वनगांव में 17 अगस्त को 19 वर्षीय राजा कहार की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. शव घर में मिला था. इसकी सूचना युवक की मां राजकुमारी कहार (55 वर्ष) ने ही पुलिस को दी थी. पुलिस ने मौके की पड़ताल की तो मामला संदिग्ध लगा. शुरुआती जांच में गले पर रस्सी के निशान पुलिस ने देखे. इसके बाद पुलिस ने मां के अलावा कई लोगों के बयान लिए. पड़ोसियों से महिला को लेकर जानकारी प्राप्त की. इसी दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई. इसमें मौत का कारण गला घोंटना बताया गया.

युवक की गला दबाकर हत्या

पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि राजा के पिता की मौत 10 साल पहले हो गई थी. इसके बाद राजकुमारी कहार अपने बेटे राजा के साथ रोहणी नंदा (30 वर्ष) के घर में रहने लगी. राजकुमारी और रोहणी के बीच अवैध संबंध बन गए. इसकी भनक राजा को लग चुकी थी. राजा इसका विरोध करता था. बेटे द्वारा लगातार विरोध करने पर महिला ने अपने प्रेमी की मदद से हत्या करने की साजिश रची.