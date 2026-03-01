ETV Bharat / state

सोशल मीडिया में होना चाहता था फेमस, कर दिया ऐसा काम, अब खा रहा जेल की हवा

छिंदवाड़ा में युवक ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए की भ्रामक पोस्‍ट, बच्चा चोर गिरोह आने की बनाई फर्जी रील.

CHHINDWARA YOUTH INSTA FAKE REEL
छिंदवाड़ा में युवक ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए की भ्रामक पोस्‍ट (Representational Image (AP))
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 1, 2026 at 7:25 AM IST

रिपोर्ट: महेंद्र राय

छिंदवाड़ा: सोशल मीडिया में फॉलोअर्स की संख्या बढ़ सके और लाइक कमेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा रील शेयर हो इसके लिए एक युवक ने ऐसी कहानी बनाकर रील वायरल कर दी जिसके बाद रील वायरल होते ही युवक को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा. जानिए क्या है पूरा मामला.

बच्चा चोर गिरोह आने की बनाई रील, पहुंच गया जेल

कुंडीपुरा थाना के प्रभारी महेंद्र भगत ने बताया कि " बनगांव के पारस इवनाती द्वारा मोबाइल से रील बनाकर सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म इंस्‍ट्राग्राम पर एक आईडी बनाकर बनगांव में बच्‍चा चोर गिरोह के आने की रील डालकर अफवाह फैलाई जा रही थी. उक्‍त व्‍यक्ति रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वॉयरल करने का आदी है जिसके द्वारा विभिन्‍न रील बनाकर बच्‍चा चोरी की अफवाह सोशल मीडिया के माध्‍यम से फैलाई जा रही थी. रील बनाकर वॉयरल करने वाले व्‍यक्ति पारस इवनाती को भ्रामक पोस्‍ट डालकर क्षेत्र की शांति भंग करने के कारण गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही कर तहसील न्‍यायालय के माध्‍यम से जिला जेल छिंदवाडा में भेज दिया गया. आरोपी ने बताया कि अपने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने हेतु ऐसे भ्रामक पोस्‍ट बनाकर पोस्‍ट किया जाता है."

Chhindwara youth giving Misleading information on Social Media
बच्चा चोर गिरोह आने की बनाई रील, पहुंच गया जेल (ETV Bharat)

बच्चा चोरी के आरोप में फेरी वाले की भी गांव के लोग कर चुके हैं पिटाई

कुछ दिनों पहले चौरी थाना के अंतर्गत एक गांव में कुछ फेरी वालों को गांव वालों ने बच्चा चोरी के शक में पकड़ कर पिटाई की थी और उसके बाद चौरई पुलिस थाने में शिकायत करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था. गांव वालों ने बताया कि फेरी लगाकर प्लास्टिक के बर्तन बेचने वाले एक व्यक्ति ने गांव के ही 4 साल के बच्चे को अपनी बाइक में जबरदस्ती बैठाकर ले जाने का प्रयास किया था जिसके बाद बच्चे ने चिल्ला दिया था गांव वालों ने पड़कर उसकी पिटाई की थी.

फॉलोवर बढ़ाने के लिए लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया का दुरुपयोग

थाना प्रभारी ने बताया कि कुछ सोशल मीडिया के यूजर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए बच्चा चोरी जैसी रील बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं. ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने के लिए पुलिस ने अपील की है. इसके साथ ही बताया है कि अगर कोई भी ऐसा वीडियो या रील सोशल मीडिया में दिखाई दे जिससे लोगों में डर का माहौल बने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में जानकारी जरूर दें.

