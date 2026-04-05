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छिंदवाड़ा में खाली सिलेंडर लेकर बीच सड़क पर बैठा युवक, एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप

छिंदवाड़ा में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला आया सामने, युवक ने 5 महीने से सिलेंडर नहीं कराया रिफिल, एजेंसी के रिकॉर्ड में वितरण दर्ज.

CHHINDWARA GAS CONSUMER PROTEST
छिंदवाड़ा में युवक का अनोखा प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 11:10 AM IST

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छिंदवाड़ा: एलपीजी गैस की किल्लत के बीच छिंदवाड़ा में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. यहां एक युवक गैस एजेंसी के सामने बीच सड़क पर खाली सिलेंडर के ऊपर बैठकर प्रदर्शन करते नजर आया. युवक का आरोप है कि पिछले 5 महीने से उसने गैस सिलेंडर रिफिल नहीं कराया है, इसके बावजूद भी एजेंसी के रिकॉर्ड में हर महीने उसके घर पर गैस सिलेंडर डिलीवर हो रहा है. युवक ने गैस एजेंसी संचालक पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है.

गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप

छिंदवाड़ा के बजरंग नगर निवासी लोकेश सोनी ने बताया, "मैंने पिछले 5 महीने से सिलेंडर रिफिल नहीं कराया है. जब खजरी रोड स्थित गैस एजेंसी पर गया और अपना सिलेंडर रिफिल करने के लिए बुकिंग कराई तो पता चला कि पिछले 5 महीने से हर महीने मेरे नाम से सिलेंडर रिफिल हो रहा है." मामले का खुलासा होते ही लोकेश सोनी ने गैस एजेंसी के सामने ही सड़क के बीचों-बीच खाली सिलेंडर पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया."

GAS CYLINDER PROTEST IN CHHINDWARA
बीच सड़क सिलेंडर पर बैठकर किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

बिना ओटीपी के 5 महीने से सिलेंडर डिलीवर

नियम के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जब गैस सिलेंडर रिफिल के लिए बुकिंग करता है तो डिलीवरी के समय एक ओटीपी जनरेट होता है. जो डिलीवरी बॉय को देना पड़ता है. लोकेश सोनी का कहना है कि उनके पास कोई ओटीपी नहीं आया तो फिर डिलीवरी कैसे हो रही थी. इसे कालाबाजारी के तौर पर देखा जा रहा है. जैसे ही उसने प्रदर्शन शुरू किया सड़क पर भारी भीड़ जमा हो गई.

मामले के जांच के निर्देश

जिला आपूर्ति अधिकारी गंगा कुमरे ने बताया, "खजरी रोड के एक गैस एजेंसी में उपभोक्ता ने कालाबाजारी का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. नियम के अनुसार किसी भी उपभोक्ता को अगर सिलेंडर रिफिल होकर डिलीवर होता है तो ओटीपी जनरेट होता है, उसके बाद ही सिलेंडर दिया जाता है."

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