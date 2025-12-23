ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा हॉस्पिटल में एक महिला ने दिया 4 बच्चों को जन्म, 3 बहनों संग आया भाई

छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में चार बच्चों के एक साथ जन्म लेने का पहला मामला. महिला की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई. दो बच्चे वेंटिलेटर पर.

Chhindwara Woman Births 4 Children
चार बच्चे जन्म लेने का छिंदवाड़ा में पहला मामला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 9:50 AM IST

|

Updated : December 23, 2025 at 10:45 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा : जुन्नारदेव विकासखंड सिविल अस्पताल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां लेबर पेन के बाद जुन्नारदेव की एक महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया खा, जहां महिला ने सातवें महीने में ही 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया. प्रीमेच्योर डिलीवरी और केस की गंभीरता देखते हुए महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया, इस दौरान एक दुख भरी खबर सामने आई.

एक साथ पैदा हुए तीन बेटी व एक बेटा, 2 ने तोड़ा दम

जुन्नारदेव सिविल अस्पताल में सोमवार को गर्भवती ने का प्रसव कराया गया, इस दौरान महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया. चारों बच्चों का वजन काफी कम होने और हालत नाजुक होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया था. जिला अस्पताल लाते वक्त रास्ते में दो बच्चों ने दम तोड़ दिया. वहीं, दो बच्चे एसएनसीयू में वेंटीलेटर पर है. जुन्नारदेव के ग्राम रोराढेकनी माल गांव की गर्भवती गुन्नो पति जगर सिंह को प्रसव पीड़ा के चलते जुन्नारदेव अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया था. महिला की हालत गंभीर थी, उसका जिला अस्पताल पहुंचना भी मुश्किल लग रहा था. ऐसे में डॉक्टर्स व स्टाफ ने महिला का तुरंत प्रसव कराने का निर्णय लिया.

तीन परियों संग आया एक भाई, दो बच्चे वेंटिलेटर पर

जुन्नारदेव अस्पताल में एक साथ धरती पर आए चार बच्चों में से तीन परियां थी जो अपने साथ एक भाई को लेकर पैदा हुईं. मगर असामान्य हालात में पैदा हुए बच्चों में से एक भाई और एक बहन को छोड़ बाकी दोनों नवजात चल बसे. जिंदा दो बच्चों को वेंटिलेटर पर रखा गया है और चिकित्सक उन्हे बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं. माता पिता के लिए ये बेहद कठिन समय है लिहाजा परिवार के लोग उनका हौसला बढ़ा रहे हैं.

Madhya Pradesn Women Birth 4 Child
वेंटीलेटर पर दो बच्चे, देखभाल में जुटा अमला (Etv Bharat)

इस वजह से करनी पड़ी प्रीमेच्योर डिलीवरी

सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉ. सुरेश नागवंशी ने बताया, '' डॉ. रोमा मूलचंदानी के निर्देशन में सीनियर नर्स पूजा सोनी, स्टाफ नर्स मोनिका दास और सुषमा आहके ने महिला की डिलेवरी कराई. वजन कम होने पर चारों बच्चों और प्रसुता को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल रेफर किया गया था. जिला अस्पताल लाते वक्त रास्ते में दो बच्चों ने दम तोड़ दिया. दो बच्चे एसएनसीयू में एडमिट हैं.''

यह भी पढ़ें-

वेंटीलेटर पर दो बच्चे, देखभाल में जुटा अमला

एसएनसीयू प्रभारी डॉ. अंशुल लाम्बा ने बताया, '' जुन्नारदेव अस्पताल से रेफर चार बच्चों में से दो बच्चों की रास्ते में मौत गई थी. मृत दोनों बच्चों का वजन 580 और 600 ग्राम था. 380 ग्राम के बच्चे और 700 ग्राम की बच्ची को मशीन (वेंटीलेटर) पर रखा गया है. पूरी टीम बच्चों की विशेष केयर में जुटी है.

चार बच्चे जन्म लेने का छिंदवाड़ा में पहला मामला

छिंदवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गोंनाने ने बताया, '' छिंदवाड़ा में अब तक तीन बच्चे जन्म लेने के मामले सामने आ चुके हैं लेकिन यह पहला मामला है, जिसमें एक साथ महिला ने चार बच्चों को जन्म दिया था. महिला की हालत नाजुक थी इसलिए प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ी. कई मामलों में चारों बच्चे स्वस्थ भी होते हैं. यह डिलीवरी सातवें महीने में हुई इसलिए बच्चे पूर्ण विकसित नहीं हो पाए थे.''

Last Updated : December 23, 2025 at 10:45 AM IST

TAGGED:

MADHYA PRADESN WOMEN BIRTH 4 CHILD
MIRACULOUS 4 CHILD BIRTH JUNNARDEV
CHHINDWARA NEWS
JUNNARDEV CHHINDWARA HOSPITAL
CHHINDWARA WOMAN BIRTHS 4 CHILDREN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.