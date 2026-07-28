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दिव्यांग महिला को भीख मांगने के लिए मिलेगी ट्राई साइकिल! एसपी, कलेक्टर ने दिखाई दरियादिली

छिंदवाड़ा में दिव्यांग महिला ने जनसुनवाई में ट्राई साइकिल देने की लगाई गुहार. महिला ने आवेदन में लिखा भीख मांगने के लिए चाहिए ट्राई साइकिल.

WOMAN DEMAND TRICYCLE FOR BEGGING
भीख मांगने के लिए महिला ने ट्राई साइकिल देने की मांग की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: परासिया से एक दिव्यांग महिला ट्राई साइकिल की मांग को लेकर एसपी ऑफिस पहुंची. यहां से फिर इस महिला को जनसुनवाई में कलेक्टर ऑफिस भेज दिया गया है. महिला ने इस आवेदन में भीख मांगने के लिए ट्राई साइकिल देने की मांग की है.

महिला ने आवेदन में लिखा है कि साहब मेरे पति की मौत हो चुकी है और मेरे दोनों पैर गिरने की वजह से टूट गए हैं, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाती हूं. अपने एक मुंह बोले बेटे को मैंने ऑटो खरीद कर दिया था ताकि वह मेरी देखरेख करें और मेरा पालन पोषण कर सके लेकिन वह भी अब मुझे मुंह फेर चुका है. ऐसे में मेरे पास सिर्फ भीख मांगना ही एकमात्र जरिया बचा है लेकिन उसके लिए मेरे पास ट्राई साइकिल नहीं है.

महिला ने आवेदन में लिखा भीख मांगने के लिए चाहिए ट्राई साइकिल (ETV Bharat)

भीख मांगने के लिए महिला ने मांगी ट्राई साइकिल

परासिया की भट्टी मोहल्ला की महिला शानू बी के पति की मौत हो चुकी है. दोनों पैरों से लाचार महिला शानू बी ने बताया, "उसका एक मुंह बोला बेटा था, जिसे इस उम्मीद से ऑटो खरीद कर दिया था कि बुढ़ापे में वह उसका सहारा बनेगा और उसकी देखरेख करेगा लेकिन अचानक गिर जाने से मेरे दोनों पैर टूट गए.

WOMAN LETTER TRICYCLE JAN SUNWAI
ट्राई साइकिल की मांग को लेकर जनसुनवाई में दिया आवेदन (ETV Bharat)

इसके बाद मेरा चलना फिरना बंद हो गया तो मेरे मुंह बोले बेटे ने भी देखरेख बंद कर दी. मेरे पास जिंदगी जीने के लिए कोई भी सहारा नहीं बचा तो उसने भीख मांगकर गुजारा करने की आवेदन में इच्छा बताई है और इसी के लिए मैंने ट्राई साइकिल की मांग की है."

महिला ने जनसुनवाई में दिया आवेदन

ट्राई साइकिल की मांग को लेकर पीड़ित महिला ने पहले एसपी ऑफिस का दरवाजा खटखटाया. एसपी साहब ने जनसुनवाई के दौरान उन्हें कलेक्टर कार्यालय भिजवाया ताकि वहां उनकी अर्जी सुनी जा सके. जनसुनवाई के दौरान आवेदन पत्र को उपसंचालक सामाजिक न्याय विभाग को मार्क कर दिया गया है, जिससे पीड़ित महिला को मेडिकल बोर्ड के अनुसार दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकार उन्हें ट्राई साइकिल दी जा सके.

'मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेट के बाद मिलेगी ट्राई साइकिल'

कोतवाली थाना प्रभारी आशीष धुर्वे ने बताया, "बुजुर्ग महिला परासिया से आई थी और पहले एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंच गई थी. एसपी अजय पांडे ने वहां से मानवीय आधार पर उन्हें कलेक्टर कार्यालय भिजवाया और हमें निर्देशित किया था. इसलिए हम उन्हें कलेक्टर कार्यालय लेकर आए. मेडिकल बोर्ड महिला की जांच करने के बाद दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करेगा और फिर उसके बाद उन्हें बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिल दे दी जाएगी."

भीख मांगने और देने पर सरकार लगा रही है प्रतिबंध

मध्य प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में भीख मांगने और भीख देने, दोनों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रही है. भोपाल और इंदौर में तो कानूनी प्रतिबंध भी लगा दिया गया है. यहां कोई भी भिखारी हो या फिर ऐसा व्यक्ति जिसे जिंदगी जीने के लिए दिक्कत हो रही है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है या फिर वृद्ध आश्रम या रैन बसेरे में शिफ्ट कराकर उनके खाने पीने की व्यवस्था कराई जाती है. लेकिन छिंदवाड़ा में इसके उलट यहां एक महिला ने भीख मांगने के लिए ट्राई साइकिल की मांग की और अधिकारियों ने उसके आवेदन पर सुनवाई भी शुरू कर दी.

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