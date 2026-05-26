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मध्य प्रदेश में स्लॉट बुकिंग की समस्या, लाखों किसान नहीं बेच सकेंगे गेहूं

छिंदवाड़ा में किसान नहीं बेच पा रहे गेहूं, नहीं बुक हो रहे स्लॉट, हरदा में पूर्व कृषि मंत्री के भाई ने दिया धरना.

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मध्य प्रदेश में स्लॉट बुकिंग की समस्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 8:40 PM IST

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छिंदवाड़ा: 28 मई तक मध्य प्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर गेहूं से गेहूं खरीदने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन लाखों किसान ऐसे हैं, जो पंजीयन होने के बाद भी अपना गेहूं नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि स्लॉट बुक नहीं होने की वजह से हर जिले में हजारों किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं नहीं बेच पाएंगे. इसको लेकर अलग-अलग जगह आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है.

छिंदवाड़ा में 11000 प्रदेश में लाखों किसानों के नहीं हुई स्लॉट बुक

छिंदवाड़ा में 29585 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया था, लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से सिर्फ 18450 किसानों के ही पंजीयन हो पाए हैं. 28 मई तक गेहूं खरीदी जाएगी, लेकिन उन्हीं किसानों से खरीदी होगी, जिनके स्लॉट बुक है. छिंदवाड़ा जिले में कुल 84 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं. किसान गुंजन शुक्ला का कहना है कि "वह कई दिनों से स्लॉट बुक करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन स्लॉट बुक नहीं हुआ. जब उन्होंने जनसुनवाई में कलेक्टर से इसकी शिकायत की तो कलेक्टर का कहना था कि स्लॉट बुक राज्य शासन स्तर से हुआ है. इसमें हम कुछ नहीं कर सकते."

किसान गेहूं नहीं बेच सकेंगे (ETV Bharat)

हरदा में पूर्व कृषि मंत्री के भाई ने दिया धरना

स्लॉट बुक नहीं होने की समस्या पूरे प्रदेश के किसानों के सामने आई है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल के भाई रामशंकर पटेल ने हरदा में हड़ताल करते हुए ईटीवी भारत को बताया कि "नेता किसानों के हित में नीति बनाते हैं, लेकिन अधिकारी उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर पाते हैं. जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में लाखों किसान स्लॉट बुक नहीं होने की वजह से अपना गेहूं समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाएंगे."

छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी ने रैली निकाल कर किया प्रदर्शन

पंजीयन होने के बाद भी किसानों का गेहूं नहीं खरीदने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेता मनीष पांडे ने कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया. उन्होंने कहा कि "किसानों का पंजीयन हो चुका है, तो उनका स्लॉट बुक होना चाहिए. सरकार ने स्लॉट बुक करना बंद कर दिया है. कलेक्टर से मांग की गई है कि स्लॉट बुकिंग फिर से चालू की जाए ताकि 11000 किसान अपना गेहूं फिर से बेच सके नहीं तो किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी.

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खरीदी केंद्रों में रखी गेहूं की बोरियां (ETV Bharat)

स्लॉट बुकिंग सिस्टम क्यों हुई दिक्कत

मार्च महीने में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पंजीयन शुरू किया था. जिन किसानों ने पंजीयन कराया था, उन्हें गेहूं खरीदी केंद्रों में गेहूं बेचने के लिए स्टॉल बुकिंग भी करना होता है. एमपी ई उपार्जन के पोर्टल पर जाकर स्लॉट बुक किया जाता है. जहां पर निर्धारित तारीख और केंद्र का चयन किया जाना होता है. खरीदी केंद्र का चयन और तारीख के बाद एक पावती डाउनलोड होती है और तारीख पर खरीदी केंद्र में अपनी गेहूं लेकर किसान पहुंचता है.

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स्लॉट बुकिंग सिस्टम क्यों हुई दिक्कत (ETV Bharat)

पावती के माध्यम से गेहूं बेचता है, जो किसान स्लॉट बुक नहीं कर पाया है. उसका गेहूं नहीं खरीदा जाता. दरअसल गेहूं खरीदी केंद्रों में व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने स्टॉल सिस्टम चालू किया है, ताकि किसान अपनी सुविधा से स्लॉट बुक कर उस तारीख पर गेहूं बेच सकता है. पहले किसान बेवजह खरीदी केंद्रों में लाइन लगाकर परेशान होते थे.

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