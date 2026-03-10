ETV Bharat / state

MSP पर गेहूं बेचने से पहले अड़ंगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बनी आफत, कमलनाथ ने मोहन यादव को लिखा पत्र

कमलनाथ बोले- फिर किसानों को सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा गेहूं ( Etv Bharat )