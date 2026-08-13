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पहाड़, बारिश और रोमांच का ट्रिपल डोज, तामिया में बनाएं वीकेंड का परफेक्ट प्लान

पचमढ़ी की तरह मध्य प्रदेश का तामिया भी ट्रैवल लिस्ट में हो रहा शामिल, तीन दिनों तक पहाड़ों के बीच छुट्टी मनाने का मौका. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

CHHINDWARA TAMIA HILLSTATION SAWAN FEST
पहाड़, बारिश और रोमांच का ट्रिपल डोज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 11:09 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 11:18 AM IST

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छिन्दवाड़ा : मानसून की फुहार के बीच लॉन्ग वीकेंड प्लान कर रहे हैं तो तामिया एक बेहतरीन ऑपशन हो सकता है. हरियाली, मनमोहन वैली व्यू और सावन की फुहार का जबर्दस्त कॉम्बो आपको यहां देखने मिलेगा. इतना ही नहीं, अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हों या फिर फैमिली के साथ कुछ समय बिताना चाहते हों, तो भी ये जगह आपको बेहद पसंद आएगी. खूबसूरत पहाड़ों में समय बिताने के साथ आप यहां के देसी फूड का मजा भी ले सकते हैं. इस आर्टिकल में जानें मध्य प्रदेश की इस ऑफबीट ट्रैवल डेस्टीनेशन के बारे में, जहां एक ट्रैवल फेस्ट भी आयोजित हो रहा है.

पचमढ़ी की तरह तामिया भी ट्रैवल लिस्ट में हो रहा शामिल

जिस तरह नर्मदापुरम का पचमढ़ी हिल स्टेशन लोगों के बीच लोकप्रिय है, ठीक उसी प्रकार अब तामिया भी लोगों की ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो रहा है. सबसे खास बात ये है कि मानसून में यहां एक फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है. जहां आप देसी खाने के साथ गांव के आदिवासियों के हाथों के बना आर्ट वर्क भी देख सकते हैं और खरीद सकते हैं. अगले तीन दिनों तक तामिया में पहाड़ों के बीच सावन महोत्सव लग रहा है. पहली बार तामिया में होने वाले सावन महोत्सव में टूरिस्ट के लिए क्या रहेगा खास देखिए इस रिपोर्ट में.

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सावन की फुहारों के बीच होगी एडवेंचर एक्टिविटी (Photo Source- Jansampark Chhindwara)

तीन दिनों तक पहाड़ों के बीच छुट्टी मनाने का मौका

जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' जिला तामिया सावन महोत्सव में पर्यटकों के लिए सावन के झूले, आदिवासी आर्ट, हस्तशिल्प, हथकरघा की वस्तुओं की बिक्री, नेचर फोटोग्राफी प्रतियोगिता सहित एक्टिविटी होंगी. 21 अगस्त से 23 अगस्त तक होने सावन महोत्सव के लिए तामिया को विशेष तौर पर सजाया जाएगा और सभी ट्रेकिंग पाइंट पर सुरक्षा व स्वच्छता के लिए खास तैयारी होगी. सावन महोत्सव में देश के महानगरों से टूर ऑपरेटर भी शामिल हो रहे हैं, जो तामिया और आसपास के होम स्टे की खूबसूरती भी देखेंगे. तामिया सावन महोत्सव में स्थानीय नृत्य, लोककला और लोक संगीत को शामिल किया जा रहा है.

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पचमढ़ी की तरह तामिया भी ट्रैवल लिस्ट में हो रहा शामिल (Photo Source- Jansampark Chhindwara)

सावन की फुहारों के बीच होगी एडवेंचर एक्टिविटी

जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के नोडल अधिकारी बलराम राजपूत ने बताया, '' 21 से 23 अगस्त तक होने वाले तीन दिनों के इस इवेंट में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से सावन महोत्सव तामिया में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस के पास होगा. यहां पर्यटकों के खान-पान के लिए अनेक स्टाल लगाए जाएंगे. सावन में झूलों का महत्व होता है, यहां आने वाले पर्यटक झूलों का आनंद उठा सकेंगे. पर्यटकों को वल्चर पांइट, चीड़ पांइट, छोटा महादेव, ग्वालगढ़ पहाड़ी, तुलतुला पहाड़ की ट्रेकिंग गाइड द्वारा करवाई जाएगी. टूरिस्टों को तामिया के आसपास बने पर्यटन गांवों के होम स्टे तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था रहेगी.''

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एडवेंचर फेस्ट से पहले जायजा लेते अधिकारी (Photo Source- Jansampark Chhindwara)

प्लास्टिक फ्री जोन घोषित

जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' महोत्सव परिसर को प्लास्टिक फ्री जोन घोषित किया गया है. इस इलाके को जीरो वेस्ट बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. महोत्सव के दौरान अलग-अलग इलाकों में स्वच्छता के लिए डस्टबिन रखे जाएंगे. इसके साथ ही लोगों से अपील भी की जाएगी की कचरे को इधर-उधर पर्यटन स्थल पर ना फैलाएं. सावन महोत्सव क्षेत्र में जो कचरा फैलाएगा उसके खिलाफ फाइन भी वसूला जाएगा.''

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तीन दिनों तक पहाड़ों के बीच छुट्टी मनाने का मौका (Photo Source- Jansampark Chhindwara)

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नागपुर पिपरिया और छिंदवाड़ा के रास्ते पहुंच सकते हैं तामिया

पहाड़ों के बीच सावन मेले का लुत्फ उठाने के लिए अगर टूरिस्ट को तामिया आना है तो इसके लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा है. इसके अलावा नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे स्टेशन से भी यहां आया जा सकता है. यहां पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट महाराष्ट्र का नागपुर है. हालांकि, भोपाल से सड़क के रास्ते भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. तामिया के साथ यहां घूमने के लिए सबसे प्रमुख पातालकोट और नजदीक में ही पहाड़ों की रानी पचमढ़ी हिल स्टेशन भी है.

Last Updated : August 13, 2026 at 11:18 AM IST

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