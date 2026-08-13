ETV Bharat / state

पहाड़, बारिश और रोमांच का ट्रिपल डोज, तामिया में बनाएं वीकेंड का परफेक्ट प्लान

छिन्दवाड़ा : मानसून की फुहार के बीच लॉन्ग वीकेंड प्लान कर रहे हैं तो तामिया एक बेहतरीन ऑपशन हो सकता है. हरियाली, मनमोहन वैली व्यू और सावन की फुहार का जबर्दस्त कॉम्बो आपको यहां देखने मिलेगा. इतना ही नहीं, अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हों या फिर फैमिली के साथ कुछ समय बिताना चाहते हों, तो भी ये जगह आपको बेहद पसंद आएगी. खूबसूरत पहाड़ों में समय बिताने के साथ आप यहां के देसी फूड का मजा भी ले सकते हैं. इस आर्टिकल में जानें मध्य प्रदेश की इस ऑफबीट ट्रैवल डेस्टीनेशन के बारे में, जहां एक ट्रैवल फेस्ट भी आयोजित हो रहा है.

पचमढ़ी की तरह तामिया भी ट्रैवल लिस्ट में हो रहा शामिल

जिस तरह नर्मदापुरम का पचमढ़ी हिल स्टेशन लोगों के बीच लोकप्रिय है, ठीक उसी प्रकार अब तामिया भी लोगों की ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो रहा है. सबसे खास बात ये है कि मानसून में यहां एक फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है. जहां आप देसी खाने के साथ गांव के आदिवासियों के हाथों के बना आर्ट वर्क भी देख सकते हैं और खरीद सकते हैं. अगले तीन दिनों तक तामिया में पहाड़ों के बीच सावन महोत्सव लग रहा है. पहली बार तामिया में होने वाले सावन महोत्सव में टूरिस्ट के लिए क्या रहेगा खास देखिए इस रिपोर्ट में.

सावन की फुहारों के बीच होगी एडवेंचर एक्टिविटी (Photo Source- Jansampark Chhindwara)

तीन दिनों तक पहाड़ों के बीच छुट्टी मनाने का मौका

जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया, '' जिला तामिया सावन महोत्सव में पर्यटकों के लिए सावन के झूले, आदिवासी आर्ट, हस्तशिल्प, हथकरघा की वस्तुओं की बिक्री, नेचर फोटोग्राफी प्रतियोगिता सहित एक्टिविटी होंगी. 21 अगस्त से 23 अगस्त तक होने सावन महोत्सव के लिए तामिया को विशेष तौर पर सजाया जाएगा और सभी ट्रेकिंग पाइंट पर सुरक्षा व स्वच्छता के लिए खास तैयारी होगी. सावन महोत्सव में देश के महानगरों से टूर ऑपरेटर भी शामिल हो रहे हैं, जो तामिया और आसपास के होम स्टे की खूबसूरती भी देखेंगे. तामिया सावन महोत्सव में स्थानीय नृत्य, लोककला और लोक संगीत को शामिल किया जा रहा है.