दुल्हन के प्यार का ऐलान, मंडप में इंतजार करता रहा दूल्हा, पास खड़े प्रेमी के गले में डाल दी वरमाला
छिंदवाड़ा में चर्चा का विषय बनी शादी, दुल्हन ने दूल्हे के बजाय प्रेमी को पहनाई वरमाला, बिना दुल्हन के खाली हाथ लौटा दूल्हा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : April 30, 2026 at 11:40 AM IST
छिंदवाड़ा: वो बड़े अरमानों से दूल्हा बनकर घर से निकला, दुल्हन के दरवाजे पर बैंड बाजे से स्वागत भी हुआ स्टेज पर अपने हाथों में वरमाला लेकर होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहा था. दुल्हन भी सज धज कर हाथों में वरमाला लेकर स्टेज तक तो पहुंची लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने दूल्हे के सपनों पर एक पल में पानी फेर दिया.
दूल्हा करता रहा इंतजार, प्रेमी के गले में डाली वरमाला
'थ्री इडियट' फिल्म का सीन जिसमें कार गेट पर थी और दुल्हन मंडप से आग के फेरे छोड़कर भाग जाती है. इसी से मिलता-जुलता सीन छिंदवाड़ा के एक गांव में एक परिवार में देखने को मिला. जब दुल्हन ने दूल्हे की जगह वरमाला अपने प्रेमी के गले में डाल दी. मामला 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात का है. गांव में जैसे ही बारात पहुंची तो दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे सहित बारातियों का जोरदार स्वागत किया.
दूल्हा घोड़े पर सवार हुआ और दुल्हन के दरवाजे तक पहुंचा. दुल्हन के पिता ने होने वाले दामाद की द्वार पर खातिरदारी की और रस्म के हिसाब से वरमाला मंडप में उंगली पकड़कर बैठाया. उधर दुल्हन भी सज धजकर अपनी सहेलियों के साथ हाथों में वरमाला लेकर मंडप तक पहुंची. पंडित मंत्र उच्चारण कर रहे थे इसी बीच दुल्हन ने वरमाला दूल्हे के गले में डालने की बजाय पास खड़े अपने प्रेमी के गले में डालकर सीने से लिपट गई. यह देखकर मंडप में मौजूद है हर कोई सन्न हो गया.
प्रेमी भागा, दोस्त की जमकर पिटाई, खाली हाथ लौटा दूल्हा
ग्रामीण चेतन चौधरी ने बताया कि, ''प्रेमी के साथ उसका दोस्त भी शादी के मंडप पर पहुंचा था. जैसे ही दुल्हन ने प्रेमी के गले में वरमाला डाला हंगामा मच गया इसी बीच प्रेमी तो वहां से भाग गया. लेकिन उसके दोस्त को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया. दुल्हन को दिए गए गिफ्ट वापस लेकर दूल्हा बारात सहित खाली हाथ अपने घर लौट आया.
बताया जा रहा है की दुल्हन ने परिवार वालों से पहले भी यह बात बताई थी और प्रेमी के साथ शादी करने के लिए जिद भी कर रही थी. लेकिन परिवार वालों ने दुल्हन की बात नहीं सुनी और दूसरी जगह शादी फिक्स कर दी. परिवार के दबाव के कारण युवती ने भी शादी करने के लिए हां कर दिया था. लेकिन वरमाला अपने प्रेमी के गले में डाल दी.
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धोखाधड़ी और सामाजिक बेइज्जती की थाने में हुई शिकायत
खाली हाथ वापस लौटे दूल्हे और उसके परिवार ने उमरेठ पुलिस थाना में धोखाधड़ी सहित सामाजिक बेइज्जती की शिकायत की है. दूल्हे के पिता ने बताया है कि ''परिवार वालों को पता होने के बाद भी उन्होंने हमें इसकी जानकारी नहीं दी और अपनी बेटी की जबरदस्ती हमारे बेटे के साथ शादी कर रहे थे. उन्होंने हमें धोखा देकर यह रिश्ता किया था, जिससे हमारी समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा खराब हुई है. इसके लिए वे कानूनी सहायता भी ले रहे हैं.'' उमरेठ थाना के प्रभारी विजय सिंह ने ठाकुर ने बताया कि, ''एक परिवार शादी में धोखाधड़ी की शिकायत की है इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन कार्रवाई की जाएगी.''
दूल्हे के पास है कानूनी अधिकार
इस मामले में अधिवक्ता अनुराग जायसवाल ने कहा कि, ''दूल्हे के पास कानूनी अधिकार है. वह धोखाधडी और मानसिक क्रूरता के आधार पर केस कर सकता है. सार्वजनिक अपमान और मानसिक प्रताड़ता के लिए भी सिविल डिफरमेसन का केस कर सकता है. शादी के लिए दिए गए पैसे सामान की लिस्ट बनाकर नोटिस भेज सकता है.''