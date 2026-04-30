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दुल्हन के प्यार का ऐलान, मंडप में इंतजार करता रहा दूल्हा, पास खड़े प्रेमी के गले में डाल दी वरमाला

छिंदवाड़ा: वो बड़े अरमानों से दूल्हा बनकर घर से निकला, दुल्हन के दरवाजे पर बैंड बाजे से स्वागत भी हुआ स्टेज पर अपने हाथों में वरमाला लेकर होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहा था. दुल्हन भी सज धज कर हाथों में वरमाला लेकर स्टेज तक तो पहुंची लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने दूल्हे के सपनों पर एक पल में पानी फेर दिया.

दूल्हा करता रहा इंतजार, प्रेमी के गले में डाली वरमाला

'थ्री इडियट' फिल्म का सीन जिसमें कार गेट पर थी और दुल्हन मंडप से आग के फेरे छोड़कर भाग जाती है. इसी से मिलता-जुलता सीन छिंदवाड़ा के एक गांव में एक परिवार में देखने को मिला. जब दुल्हन ने दूल्हे की जगह वरमाला अपने प्रेमी के गले में डाल दी. मामला 27 और 28 अप्रैल की दरमियानी रात का है. गांव में जैसे ही बारात पहुंची तो दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे सहित बारातियों का जोरदार स्वागत किया.

दूल्हा घोड़े पर सवार हुआ और दुल्हन के दरवाजे तक पहुंचा. दुल्हन के पिता ने होने वाले दामाद की द्वार पर खातिरदारी की और रस्म के हिसाब से वरमाला मंडप में उंगली पकड़कर बैठाया. उधर दुल्हन भी सज धजकर अपनी सहेलियों के साथ हाथों में वरमाला लेकर मंडप तक पहुंची. पंडित मंत्र उच्चारण कर रहे थे इसी बीच दुल्हन ने वरमाला दूल्हे के गले में डालने की बजाय पास खड़े अपने प्रेमी के गले में डालकर सीने से लिपट गई. यह देखकर मंडप में मौजूद है हर कोई सन्न हो गया.

प्रेमी भागा, दोस्त की जमकर पिटाई, खाली हाथ लौटा दूल्हा

ग्रामीण चेतन चौधरी ने बताया कि, ''प्रेमी के साथ उसका दोस्त भी शादी के मंडप पर पहुंचा था. जैसे ही दुल्हन ने प्रेमी के गले में वरमाला डाला हंगामा मच गया इसी बीच प्रेमी तो वहां से भाग गया. लेकिन उसके दोस्त को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद दूल्हे ने शादी करने से इनकार कर दिया. दुल्हन को दिए गए गिफ्ट वापस लेकर दूल्हा बारात सहित खाली हाथ अपने घर लौट आया.