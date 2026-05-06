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बारात में छककर उड़ाई कढ़ी चावल की दावत, घर पहुंचते ही एंटी रैबीज इंजेक्शन की होड़

छिंदवाड़ा के पोआमा गांव में बाराती पहले झूम के नाचे. इसके बाद पंगत के मजे लिए. सुबह ऐसी सूचना मिली कि सबके होश उड़ गए.

Chhindwara dog bitten cow
गाय में रैबीज के लक्षण मिलते ही हड़कंप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा : भैंसादण्ड के लोग बारात में पोआमा गांव पहुंचे. यहां जमकर जश्न मनाया. बारात में खूब मस्ती की, डांस किया. रात्रि में भरपेट भोजन किया. भोजन में खासतौर से कढ़ी-चावल का लुत्फ लिया और फिर थक-हारकर सो गए. सुबह का नाश्ता करने के बाद सभी बाराती अपने-अपने घर लौट गए. लेकिन कुछ ही देर में बारातियों को एक ऐसी बात चली जिससे उनके होश उड़ गए. पता चला कि जिस कढ़ी को खाकर वह रात में लुत्फ उठाते रहे, उसका मट्ठा ऐसी गाय के दूध का था, जिसे कुत्ते ने काट लिया था.

बारातियों ने एक-दूसरे को सूचित किया

जैसे ही बारातियों को इस बात का पता चला तो एक-दूसरे के मोबाइल पर फोन घनघनाने लगे. कुछ ही देर में बाराती अस्पताल की ओर दौड़ लगाने लगे. सभी को इस बात की चिंता थी कि कहीं रैबीज की बीमारी न लग जाए. अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाने की होड़ लग गई. बारातियों ने बताया कि भैंसादण्ड गांव के राजू सोनी के परिवार से बारात पोआमा गांव गई थी. बड़े धूमधाम से पूरी शादी हुई और लोगों ने चटकारे लेकर खाने में बनी कढ़ी का लुत्फ लिया.

घर पहुंचते ही बारातियों में एंटी रैबीज इंजेक्शन की होड़ (ETV BHARAT)

सैकड़ों बाराती पहुंचे अस्पताल

बाराती जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जिस गाय के दूध के मट्ठी की कढ़ी बनाई गई, उसे कुत्ते ने काटा था और उसके बाद गाय बीमार हो गई. पशु चिकित्सकों की टीम भी गाय का इलाज करने पहुंची. सैकड़ों की संख्या में बाराती अस्पताल में इलाज करने के लिए पहुंचे. बताया जाता है कि गाय को एक महीने पहले कुत्ते ने काटा था. लेखराम सोनी की गाय को कुत्ते ने काट लिया था. गाय दूध देती थी. उसी दूध से दही बनाया गया और दही से बना मठा और उसे मठा से बनी कढ़ी.

Chhindwara dog bitten cow
भैंसादण्ड के सैकड़ों लोग पहुंचे अस्पताल (ETV BHARAT)

गाय में रैबीज के लक्षण मिलते ही हड़कंप

ग्रामीणों का कहना है कि गाय अचानक बीमार हो गई और उसमें रैबीज के लक्षण दिखाई देने लगे. बाराती जागेश्वर सोनी ने बताया "जैसे ही पता चला कि जिस कढ़ी को खाया है, उस गाय को कुत्ते ने काटा और गाय में रैबीज के लक्षण पाए गए तो सुरक्षा के मद्देनजर एंटी रैबीज इंजेक्शन लगवाया है." ग्राम पंचायत सचिव सुनील कपाले ने बताया "जिन-जिन लोगों ने उस गाय के मठे से बनी कढ़ी खाई है उन्हें रेबीज होने की आशंका है. हालांकि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सभी लोगों को रैबीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके की बीमारी ना फैल सके."

डॉ. पुष्पारानी सिंह ने बताया "करीब डेढ़ सौ लोगों को एंटी रैबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं. अस्पताल में पर्याप्त स्टॉक है. सभी को पूरा डोज लेना पड़ेगा. हालांकि किसी ग्रामीणों को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है."

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