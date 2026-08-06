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छिंदवाड़ा के WCL परिसर में मॉब लिंचिंग, गले में केबल के बंडल डाल जुलूस निकाला

छिंदवाड़ा के इकलहारा में चोरी के शक में दो लोगों के साथ भीड़ ने बेरहमी से मारपीट की. महेंद्र राय की रिपोर्ट.

Chhindwara Mob lynching
छिंदवाड़ा के डब्लूसीएल परिसर में मॉब लिंचिंग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:19 PM IST

2 Min Read
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छिंदवाड़ा : छिंदवाड़ा के इकलहरा स्थित वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) परिसर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है. केबल चोरी के संदेह में एक व्यक्ति के साथ बर्बरता की गई. भीड़ ने चोरी के आरोप में उसकी लात-घूंसों से पिटाई की. इसी दौरान उसका साथी भी मौके पर पहुंच गया. लोगों ने दोनों के गले में केबल के बंडल गले में लटकाकर जुलूस निकाला.

भीड़ देखकर घबरा गया शख्स

इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं. इसी दौरान एक संदेहास्पद व्यक्ति वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड परिसर में घूमते हुए लोगों ने देखा. लोगों को लगा कि ये चोर है. लोगों ने उससे कुछ बात की लेकिन वह भीड़ देखकर घबरा गया. इसी दौरान लोगों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया. मारपीट के दौरान डब्लूसीएल के सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे, लेकिन वे बीचबचाव करने के बजाय मूकदर्शक बने रहे.

डब्लूसीएल कर्मचारी व व्यक्ति के बीच विवाद

सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति की लात, घूंसे और चप्पलों से बेरहमी से पिटाई की जा रही है. इसके बाद संदिग्ध व्यक्ति और उसके साथी के गले मे तार के बंडल डालकर जुलूस भी निकाला. बताया जाता है कि WCL के कर्मचारी शकील खान ने संदिग्ध व्यक्ति के इस प्रकार घूमने पर आपत्ति जताई. इसी दौरान गार्ड और उस व्यक्ति के बीच कहासुनी हो गई.

डब्लूसीएल कर्मचारी ने जताया चोरी का शक

डब्लूसीएल कर्मचारी शकील खान का आरोप है "ये व्यक्ति चोरी की नीयत से टाउनशिप में घुसा है." शकील खान ने उसे पीटना शुरू किया तो भीड़ भी उसे पीटने पर आमादा हो गई. ईटीवी भारत को शकील खान ने फोन पर बताया "टाउनशिप में लगातार चोरी हो रही थीं. यहां से केबल गायब हो रहे हैं. हमें कई दिनों से शक था. अचानक जब इस व्यक्ति को देखा गया तो उस पर केबल चोरी का शक हुआ. इस बीच भीड़ इकट्ठा हो गई और उसे पीटना शुरू कर दिया." परासिया SDOP जितेंद्र सिंह जाट का कहना है "ये मामला पुलिस थाने में नहीं आया है. वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी."

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