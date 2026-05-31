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छिंदवाड़ा में गंदी नाली के पानी से बुझ रही लोगों की प्यास, इंदौर की घटना से भी नहीं लिया सबक

छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड नंबर 16 में 15 दिनों से ट्यूबवेल में पानी सूख गया है. इसी ट्यूबवेल से करीब 150 घरों में नल के जरिए पानी सप्लाई होता था. लोगों ने नगर निगम अधिकारियों से लेकर वार्ड पार्षद को भी जानकारी दी, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता रहा. एक दिन में महज दो या तीन टैंकर पानी भेजा जाता है, जो पर्याप्त नहीं होता. मजबूरी में लोगों को घर के पास से बहने वाले नाली का पानी पीने से लेकर हरेक कामों में उपयोग करना पड़ता है. दूषित पानी भरने वाली महिला गौरा नर्रे ने बताया कि "15 दिनों से पानी की समस्या है, मजबूरी है कि गंदा पानी हमें पीना पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है."

छिंदवाड़ा: छोटे-छोटे बच्चे घर की महिलाएं सुबह से खाली बर्तन के साथ जग लेकर नाली की तरफ निकल पड़ती हैं, क्योंकि इस पानी को थोड़ा-थोड़ा करके बर्तनों में भरना है. फिर इसे ही पीने से लेकर सारे काम करना है. यह हालत हैं छिंदवाड़ा नगर निगम के वार्ड नंबर 16 के, जहां पर पिछले 15 दिनों से नल खराब होने की वजह से लोग नाली का गंदा पानी पी रहे हैं.

वार्ड नंबर 16 के संजय यदुवंशी ने बताया कि 15 दिनों से ट्यूबवेल खराब हो चुका है. पार्षद को जानकारी दिए हैं, उन्होंने एक दो दिन कहकर टाल दिया तो अधिकारियों ने भी यही बात कही. छिंदवाड़ा के सबसे बड़े बांध माचागोरा से छिंदवाड़ा शहर में पानी की सप्लाई होती है. उसी की पाइपलाइन इस इलाके से होकर गुजरती है, जो पिछले 1 सालों से लीकेज है, जिसका पानी पूरी तरीके से दूषित और नाली में होता है, लेकिन यही दूषित पानी इन लोगों के लिए सहारा बना हुआ है और इसी का वे उपयोग कर रहे हैं.

नगर निगम में शामिल किया गया है, गांव सुविधाओं के नाम पर सिर्फ अभाव

2014 में जब छिंदवाड़ा नगर पालिका को नगर निगम में तब्दील किया गया था. उस दौरान छिंदवाड़ा शहर के आसपास 24 गांव को नगर निगम में शामिल किया गया था. नगर निगम के नियम अनुसार इन गांव में टैक्स और सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर ली गई, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अभी भी सारे गांव परेशानी झेल रहे हैं. इन ग्रामीणों का कहना है कि टैक्स हमसे नगर निगम के लिए जाते हैं, लेकिन सुविधा नहीं दी जा रही है. इससे पहले तो हम ग्राम पंचायत में ही ठीक थे.

नाली का गंदा पानी पीने के मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat)

इंदौर में हुई घटना से भी सबक नहीं ले रहा प्रशासन

कुछ महीने पहले ही इंदौर के परदेसीपुरा इलाके में दूषित पानी से कई लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग बीमार थे. इसको लेकर प्रदेश सहित देश में काफी बवाल भी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी छिंदवाड़ा नगर निगम सबक लेने को तैयार नहीं है. नगर निगम क्षेत्र में ही लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. इस मामले में नगर निगम के इंजीनियर विवेक चौहान का कहना है कि "वार्ड नंबर 16 के एक इलाके का ट्यूबवेल खराब हो गया है. उसको सुधारने का प्रयास जारी है, तब तक इलाके में टैंकरों से पानी की सप्लाई लगातार की जा रही है.