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छिंदवाड़ा में पानी की किल्लत, दिनभर पीने के पानी के जुगाड़ में जुटी रहती है महिलाएं

छिंदवाड़ा में पानी की कमी से जूझ रहे लोग, जलाशय योजना के प्रस्ताव की मंजूरी के इंताजार में लाखों परिवार.

CHHINDWARA WATER PROBLEM
जलाशय बनाने के लिए स्वीकृति के इंतजार में योजनाएं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 7:52 PM IST

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छिंदवाड़ा: गर्मी शुरू होने के साथ ही छिंदवाड़ा जिले के गांव में पानी की किल्लत शुरू हो गई है. जलस्तर लगातार नीचे जाने की वजह से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिले में जलस्तर को बढ़ाने के लिए योजनाएं तो बनाई गई थीं, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने की वजह से सिर्फ कागजों तक सीमित है.

कागजों तक सीमित रही योजना, लेकिन नहीं मिली मंजूरी

छिंदवाड़ा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां गर्मी की शुरुआत से ही भूजल स्तर गिरने लगता है. बोर, हैंडपम्प और कुएं पर निर्भर पेयजल योजनाएं दम तोड़ने लगती है. छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले के जल संकट प्रभावित 1155 गावों के लिए जलाशयों के जरिए पेयजल योजनाएं संचालित करने की योजनाएं बनाई गई थीं, लेकिन 2 सालों से इन्हें मंजूरी नहीं मिल सकी है. हालात यह हैं कि अब भूजल स्तर मानो पाताल तक पहुंचने लगा है. भूजल पर निर्भर योजनाएं दम तोड़ रही हैं. वहीं, जल निगम द्वारा जलाशयों से जल आपूर्ति के लिए बनाए गए प्रस्तावों पर शासन की मुहर नहीं लग पा रही है. इसका खामियाजा लाखों परिवार भुगत रहे हैं.

दिनभर पीने के पानी के जुगाड़ में जुटी रहती है महिलाएं (ETV Bharat)

जलाशय बनाने के लिए स्वीकृति के इंतजार में ये योजनाएं

संगमघाट-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना परासिया, न्यूटन चिखली, चांदामेटा, बडकुही नगर, परासिया जामई और तामिया के 385 गांव को मिलेगा लाभ
बम्हौरी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाअमरवाड़ा के 84 और हर्रई के 38 गांव को मिलेगा लाभ
दमुआ ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनातामिया के 114 और हर्रई के 172 गांवों सहित हर्रई नगर होगा लाभ
रामघाट-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनाबिछुआ के 66 और सौंसर के 112 गांवों के साथ पीपलानारायणवार के रहवासी भी होंगे लाभान्वित
मोहगांव ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना पांढुर्ना के 164 और सौंसर के 20 गांव को फायदा मिलेगा

दिनभर पीने के पानी के जुगाड़ में जुटी रहती है महिलाएं

हारी अमरवाड़ा और मोहखेड के कई ऐसे गांव हैं, जहां पर पानी की किल्लत हो रही है. पीने के पानी के लिए लोगों को 2 से 3 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करना पड़ता है. तब जाकर महिलाएं मुश्किल से पीने के पानी का जुगाड़ कर पातीं हैं. इसके लिए महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन भी किया था.

CHHINDWARA WATER PROBLEM
पानी की कमी से जूझ रहे लाखों परिवार (ETV Bharat)

तामिया की महिला गौरव बाई ने बताया कि "पिछले 25 सालों से उनके गांव में पानी की दिक्कत है. गर्मी के दिनों में तो उनका पूरा दिन सिर्फ पीने के पानी के जुगाड़ में लग जाता है. कई बार उन्होंने लोगों से पानी के लिए मांग की है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है."

Chhindwara Water shortage
छिंदवाड़ा में पानी की किल्लत (ETV Bharat)

जल निगम के डीजीएम वसंत वेलवंशी ने बताया कि "जिले में 4 बड़ी जल योजनाओं के लिए स्टेज वन के प्रस्ताव मंजूरी के लिए बनाकर भेजे गए हैं. वहीं, एक योजना में फाइनल डीपीआर भी प्रस्तुत कर दिया गया है. शासन स्तर से अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है." उन्होंने बताया कि "गर्मी के दिनों में कई गांव में पानी की किल्लत होती है, जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है." कलेक्टर ने छिंदवाड़ा जिले को जल अभावग्रस्त इलाका भी घोषित किया है.

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