छिंदवाड़ा में पानी की किल्लत, दिनभर पीने के पानी के जुगाड़ में जुटी रहती है महिलाएं
छिंदवाड़ा में पानी की कमी से जूझ रहे लोग, जलाशय योजना के प्रस्ताव की मंजूरी के इंताजार में लाखों परिवार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 7:52 PM IST
छिंदवाड़ा: गर्मी शुरू होने के साथ ही छिंदवाड़ा जिले के गांव में पानी की किल्लत शुरू हो गई है. जलस्तर लगातार नीचे जाने की वजह से गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिले में जलस्तर को बढ़ाने के लिए योजनाएं तो बनाई गई थीं, लेकिन मंजूरी नहीं मिलने की वजह से सिर्फ कागजों तक सीमित है.
कागजों तक सीमित रही योजना, लेकिन नहीं मिली मंजूरी
छिंदवाड़ा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां गर्मी की शुरुआत से ही भूजल स्तर गिरने लगता है. बोर, हैंडपम्प और कुएं पर निर्भर पेयजल योजनाएं दम तोड़ने लगती है. छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले के जल संकट प्रभावित 1155 गावों के लिए जलाशयों के जरिए पेयजल योजनाएं संचालित करने की योजनाएं बनाई गई थीं, लेकिन 2 सालों से इन्हें मंजूरी नहीं मिल सकी है. हालात यह हैं कि अब भूजल स्तर मानो पाताल तक पहुंचने लगा है. भूजल पर निर्भर योजनाएं दम तोड़ रही हैं. वहीं, जल निगम द्वारा जलाशयों से जल आपूर्ति के लिए बनाए गए प्रस्तावों पर शासन की मुहर नहीं लग पा रही है. इसका खामियाजा लाखों परिवार भुगत रहे हैं.
जलाशय बनाने के लिए स्वीकृति के इंतजार में ये योजनाएं
|संगमघाट-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना
|परासिया, न्यूटन चिखली, चांदामेटा, बडकुही नगर, परासिया जामई और तामिया के 385 गांव को मिलेगा लाभ
|बम्हौरी ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना
|अमरवाड़ा के 84 और हर्रई के 38 गांव को मिलेगा लाभ
|दमुआ ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना
|तामिया के 114 और हर्रई के 172 गांवों सहित हर्रई नगर होगा लाभ
|रामघाट-2 ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना
|बिछुआ के 66 और सौंसर के 112 गांवों के साथ पीपलानारायणवार के रहवासी भी होंगे लाभान्वित
|मोहगांव ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना
|पांढुर्ना के 164 और सौंसर के 20 गांव को फायदा मिलेगा
दिनभर पीने के पानी के जुगाड़ में जुटी रहती है महिलाएं
हारी अमरवाड़ा और मोहखेड के कई ऐसे गांव हैं, जहां पर पानी की किल्लत हो रही है. पीने के पानी के लिए लोगों को 2 से 3 किलोमीटर तक का सफर पैदल तय करना पड़ता है. तब जाकर महिलाएं मुश्किल से पीने के पानी का जुगाड़ कर पातीं हैं. इसके लिए महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खाली बर्तन लेकर प्रदर्शन भी किया था.
तामिया की महिला गौरव बाई ने बताया कि "पिछले 25 सालों से उनके गांव में पानी की दिक्कत है. गर्मी के दिनों में तो उनका पूरा दिन सिर्फ पीने के पानी के जुगाड़ में लग जाता है. कई बार उन्होंने लोगों से पानी के लिए मांग की है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है."
- जबलपुर जिले में 950 करोड़ खर्च, फिर भी एक लाख परिवारों के घर में नहीं पहुंचा पेयजल
- नल जल योजना पर भिड़े PHE और PWD के अफसर, खामियाजा भुगत रहे ग्रामीण
जल निगम के डीजीएम वसंत वेलवंशी ने बताया कि "जिले में 4 बड़ी जल योजनाओं के लिए स्टेज वन के प्रस्ताव मंजूरी के लिए बनाकर भेजे गए हैं. वहीं, एक योजना में फाइनल डीपीआर भी प्रस्तुत कर दिया गया है. शासन स्तर से अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है." उन्होंने बताया कि "गर्मी के दिनों में कई गांव में पानी की किल्लत होती है, जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है." कलेक्टर ने छिंदवाड़ा जिले को जल अभावग्रस्त इलाका भी घोषित किया है.