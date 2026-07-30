ETV Bharat / state

मानसून के ऐसी बेरुखी, छिंदवाड़ा के 67 स्टॉप डैम पूरी तरह सूखे, पीने के पानी को तरस जाएंगे

छिंदवाड़ा में अबतक केवल 40 फीसदी बारिश, यहां 67 डैम और जलाशय शून्य के स्तर पर, मानसून ने रफ्तार नहीं पकड़ी तो होगा बड़ा संकट.

Less Monsoon rainfall Chhindwara
छिंदवाड़ा के 67 स्टॉप डैम पूरी तरह सूखे (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छिन्दवाड़ा : रुक रुक कर हो रही बारिश ने एक तरफ जहां किसानों की चिंता बढ़ा दी है तो वहीं आने वाले समय में पीने के पानी का संकट भी खड़ा हो सकता है. मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 67 छोटे स्टॉप डैम ऐसे हैं, जिनमें पानी अभी लो सिल्ट लेवल तक भी नहीं भरा है. लो सिल्ट लेवल डैम में उस स्तर को कहते हैं, जिसके बाद मिट्टी, बालू या कीचड़ होता है. ऐसे में यहां तक भी पानी नहीं भरना पीने के पानी के बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है.

छिंदवाड़ा में अबतक केवल 40 फीसदी बारिश

जिले में अब तक 420 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो जिले के कुल औसत वर्षा की करीब 40 फीसदी है. कम बारिश का असर छिंदवाड़ा व पांढुर्णा जिले के जलाशयों पर साफ नजर आ रहा है. दोनों जिलों के कुल 147 में से 67 जलाशय या स्टॉप डैम ऐसे हैं, जिनका जल स्तर एलएसएल (लो सिल्ट लेवल) यानी शून्य है. 60 से अधिक डैम ऐसे हैं, जिनमें अब तक महज 25 फीसदी तक पानी पहुंच पाया है. इससे अधिक भरने वाले डैमों की संख्या भी सिंगल डिजिट में है. जबकि कुल 4 बांध 50 प्रतिशत तक भर पाए हैं. बारिश के सीजन का डेढ़ माह का वक्त गुजर गया है, बाकि दिनों में अच्छी बारिश की दरकार है. ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले रबी सीजन समेत पेयजल के लिए संकट की स्थिति बन सकती है.

Less Monsoon rainfall Chhindwara
पीने के पानी वाले तालाबों का लेवल चिंता का विषय (Etv Bharat)

छिंदवाड़ा और मोहखेड़ के तालाबों के बुरे हाल

छिंदवाड़ा मोहखेड़ के तालाबों में सबसे कम पानी भरा है. ऐसे में छिंदवाड़ा अभी भी पानी की समस्या से जूझ रहा है. थांवड़ी डैम के अलावा बाकि 15 स्टॉप डैम अब भी एलएसएल से नहीं उबर पा रहे हैं. मोहखेड़ के 18 तालाबों की भी लगभग ऐसी ही स्थिति है. यहां भी अब तक हुई बारिश का पानी डैम तक नहीं पहुंच पाया है. चौरई ब्लॉक का सीताझिर डैम 61 प्रतिशत भर गया है. बाकी तालाबो की स्थिति यहां भी ठीक नहीं है.

Chhindwara water scarcity
छिंदवाड़ा में अबतक केवल 40 फीसदी बारिश (Etv Bharat)

पीने के पानी वाले तालाबों का लेवल चिंता का विषय

जल संसाधन विभाग की कार्यपालन यंत्री कुमकुम कौरव पटेल ने बताया, '' मोहखेड़ के कन्हरगांव जलाशय से छिंदवाड़ा नगरनिगम पेयजल के लिए 7 एमसीएम पानी लेता है. वर्तमान जलाशय 9 फीसदी ही भर पाया है. ऐसे में यहां और बारिश की दरकार है. पांढुर्णा का जुनेवानी जलाशय पांढुर्णा नगर को 2.63 एमसीएम पानी साल भर में पेयजल के लिए देता है. अब तक की बारिश में ये जलाशय 73 फीसदी तक भर चुका है. कांगला जलाशय से दमुआ नगर में पेयजल की आपूर्ति होती है. कुल 0.668 एमसीएम पानी आरक्षित है, जबकि अब तक डैम 19 फीसदी ही भरा है, जिससे कुल 0.29 एमसीएम पानी इकट्ठा हो पाया है.''

यह भी पढ़ें-

कार्यपालन यंत्री ने आगे बताया, '' अमरवाड़ा नगर में जलापूर्ति करने वाले तवा और हरनभटा जलाशय की स्थिति ठीक नहीं है. सकरवाड़ा जलाशय 62 फीसदी भर चुका है. हर्रई नगर को पेयजल की आपूर्ति करने वाला हर्रई जलाशय का जल स्तर भी चिंता का विषय हो सकता है. यहां से कुल 1.37 एमसीएम पानी नगर में जाता है.''

TAGGED:

CHHINDWARA WATER PROBLEM
CHHINDWARA 67 DAMS DRY
LESS MONSOON RAINFALL CHHINDWARA
MADHYA PRADESH NEWS
CHHINDWARA WATER SCARCITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.