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छिंदवाड़ा में पानी की बर्बादी पड़ेगी महंगी, नगर निगम को लगी भनक तो कटेगा नल कनेक्शन

छिंदवाड़ा में पानी की बर्बादी पड़ेगी महंगी ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: नलों की टोटी खुली छोड़ी या पानी की बर्बादी की तो अब खैर नहीं होगी. नगर निगम भारी जुर्माना लगाने के साथ ही नल कनेक्शन भी काटेगा. नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि छिंदवाड़ा में पानी की किल्लत के चलते एक दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई की जा रही है.

जिससे होती थी वाटर सफ्लाई सिर्फ 5 प्रतिशत भरा