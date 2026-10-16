गर्मी छोड़िए ठंड में ही शुरू हो गया जलसंकट, छिंदवाड़ा में डैम का वॉटरलेवल कम, सप्लाई प्रभावित
मौसम की मार के बाद पानी के लिए तरस रहा छिंदवाड़ा, नगर निगम की प्लानिंग भी फेल, गर्मी से पहले ही खत्म होगा पानी? महेंद्र राय की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:07 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 1:13 PM IST
छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश में कम बारिश का असर गर्मियों से नहीं बल्कि ठंड की शुरुआत से ही दिखाई देने लगा है. कुछ जिलों में जहां बारिश का आंकड़ा जैसे-तैसे औसत के करीब पहुंच गया, तो वहीं कुछ जिले ऐसे हैं, जहां अल्प वृष्टि के चलते भीषण जल संकट दस्तक देने वाला है. मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला ऐसे ही क्षेत्रों में से एक है, जहां गर्मियां तो दूर, ठंड की शुरुआत से पहले ही पीने की पानी की किल्लत शुरू हो गई. स्थिति को देखते हुए एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई की जा रही है, वहीं आने वाले दिनों में जल संकट गहरा सकता है.
48 वार्डों में जलसंकट, एक दिन के अंतराल से सप्लाई
जलसंकट से जूझ रहे छिंदवाड़ा में एक दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई होगी. कन्हरगांव के जलस्तर में तेजी से गिरावट आने के बाद नगर निगम ने माचागोरा का पानी भरतादेव तक पहुंचाने का फैसला किया है. धरमटेकड़ी फिल्टर प्लांट से जिन ग्रामीण 19 वार्डों में पानी पहुंचाया जाता है, वहां कटौती करते हुए नगर निगम प्रबंधन 31 वार्डों में पानी पहुंचाएगा, जिसके बाद शहर के पूरे 48 वार्डों में एक दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी. बाकी बचे 2 वार्ड यूं तो ग्रामीण क्षेत्र में ही आते हैं, लेकिन इन्हें नगर निगम से सप्लाई मिलती है, इसलिए 2 वार्डों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.
आने वाले दिनों में हो सकता है महा जल संकट, गर्मी के पहले पानी होगा खत्म?
कन्हरगांव डैम के कम जलस्तर का हर्जाना अब पूरे शहर को भुगतना पड़ेगा. निगम द्वारा बनाई गई नई प्लानिंग के तहत कन्हरगांव और माचागोरा के पानी से जून तक शहर को जैसे-तैसे पानी मिल पाएगा. नगर निगम की प्लानिंग थी कि कन्हरगांव में पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए भरतादेव फिल्टर प्लांट तक माचागोरा का पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे पानी की पूर्ति हो सके, लेकिन सिर्फ 5 एमएलडी पानी पहुंच पाने से निगम ने 19 वाडों में भी एक दिन के अंतराल में सप्लाई शुरू करते हुए बाकी 31 वार्डों की तरह व्यवस्था बनाना तय किया है.
नगर निगम के ईई सोनू शक्रवार ने बताया, '' माचागोरा से भरतादेव तक पानी पहुंचाने का टेस्ट पूरा हो चुका है. यहां से 5 एमएलडी पानी लेने की योजना है, लेकिन यहां से कटौती किए जाने से बाकी 19 वार्डों में भी फिर एक दिन के अंतराल में ही निगम पानी दे पाएग. क्योंकि कन्हरगांव में जून तक के लिए पर्याप्त पानी नहीं है.''
छिंदवाड़ा में पानी की स्थिति
- कन्हरगांव से शहर के 31 वार्डों में सप्लाई के लिए रोजाना 17 एमएलडी पानी चाहिए, जिसके मुताबिक डैम का जलस्तर 711 मीटर होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 707 मीटर है, जिससे एक दिन के अंतराल में शहर में पानी आ सकता है.
- कन्हरगांव से भरतादेव फिल्टर प्लांट तक आने वाले पानी की 31 वार्डों में सप्लाई होती है. पुराने शहर में सप्लाई के लिए 17 एमएलडी पानी रोजाना चाहिए, लेकिन कन्हरगांव में इतना पानी भी मौजूद नहीं है. फिलहाल इन वार्डों में एक दिन बाद पानी मिल पा रहा है.
- माचागोरा से धरमटेकड़ी फिल्टर प्लांट तक रोजाना 22 एमएलडी पानी पहुंच रहा है, जिससे शहर के ग्रामीण 19 वार्डों में रोजाना सप्लाई हो रही है. इन क्षेत्रों में सप्लाई के लिए माचागोरा में पर्याप्त पानी है, लेकिन कन्हरगांव में नहीं, जिस वजह से इन 19 वार्डों के कोटे का पानी 31 वार्डों में शिफ्ट किया जाना है.
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शहर में सप्लाई का क्या है लेखा-जोखा
माचागोरा से 19 वार्डों में सप्लाई के लिए पर्याप्त पानी आ रहा है, लेकिन निगम द्वारा भरतादेव तक सप्लाई किए जाने के निर्णय के बाद ग्रामीण वार्ड की सप्लाई प्रभावित होना तय है. क्योंकि 19 वार्ड के हिस्से का 5 एमएलडी पानी रोजाना पुराने 31 वार्डों में सप्लाई किया जाएगा.
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यहां भी निगम की प्लानिंग नहीं आई काम
- वर्तमान में निगम क्षेत्र में 103 बोर संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इनका जलस्तर तेजी से गिर रहा है. इनसे कितने दिन तक पानी मिल पाएगा, ये कहना मुश्किल है.
- आगे पानी की व्यवस्था बनाने के लिए निगम प्रबंधन द्वारा फिलहाल 10 बोर शुरू किए गए हैं, लेकिन यहां भी दिक्कत गिरते जलस्तर की है. अधिकारी खुद मान रहे हैं कि इनके भरोसे शहर के जलसंकट से नहीं निपटा जा सकता है.
- कन्हरगांव से भरतादेव तक रोजाना 16 से 17 एमएलडी पानी की सप्लाई की जा रही है. जबकि 31 वार्डों में सप्लाई के लिए रोजाना 27 एमएलडी पानी की जरूरत है. यही कारण है कि रोजाना एक दिन के अंतराल में पुराने शहर में पानी पहुंचाया जा रहा है.