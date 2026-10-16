ETV Bharat / state

गर्मी छोड़िए ठंड में ही शुरू हो गया जलसंकट, छिंदवाड़ा में डैम का वॉटरलेवल कम, सप्लाई प्रभावित

छिंदवाड़ा में जलसंकट ( Etv Bharat )

छिन्दवाड़ा : मध्य प्रदेश में कम बारिश का असर गर्मियों से नहीं बल्कि ठंड की शुरुआत से ही दिखाई देने लगा है. कुछ जिलों में जहां बारिश का आंकड़ा जैसे-तैसे औसत के करीब पहुंच गया, तो वहीं कुछ जिले ऐसे हैं, जहां अल्प वृष्टि के चलते भीषण जल संकट दस्तक देने वाला है. मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा जिला ऐसे ही क्षेत्रों में से एक है, जहां गर्मियां तो दूर, ठंड की शुरुआत से पहले ही पीने की पानी की किल्लत शुरू हो गई. स्थिति को देखते हुए एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई की जा रही है, वहीं आने वाले दिनों में जल संकट गहरा सकता है.

छिंदवाड़ा में गहराया जल संकट (Etv Bharat Graphics) 48 वार्डों में जलसंकट, एक दिन के अंतराल से सप्लाई जलसंकट से जूझ रहे छिंदवाड़ा में एक दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई होगी. कन्हरगांव के जलस्तर में तेजी से गिरावट आने के बाद नगर निगम ने माचागोरा का पानी भरतादेव तक पहुंचाने का फैसला किया है. धरमटेकड़ी फिल्टर प्लांट से जिन ग्रामीण 19 वार्डों में पानी पहुंचाया जाता है, वहां कटौती करते हुए नगर निगम प्रबंधन 31 वार्डों में पानी पहुंचाएगा, जिसके बाद शहर के पूरे 48 वार्डों में एक दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई शुरू की जाएगी. बाकी बचे 2 वार्ड यूं तो ग्रामीण क्षेत्र में ही आते हैं, लेकिन इन्हें नगर निगम से सप्लाई मिलती है, इसलिए 2 वार्डों को इसमें शामिल नहीं किया गया है.