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छिंदवाड़ा में गिरता वाटर लेवल, गांव के हालात खराब, टैंकर के सहारे पाताल में पहुंचा पानी

छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में इस समय दो मौसम देखने मिल रहे हैं. कई जिलों में जहां आंधी-बारिश से नुकसान देखने मिला. साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिलती, तो वहीं कई जिलों में पारा हाई है. लोग भीषण गर्मी और पानी को लेकर परेशान हैं. इसी तरह का कुछ हाल छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है. जहां लगातार गिर रहे भूजल स्तर से शहर के हालात खराब हो गए हैं. पिछले तीन दिनों से शहर में पानी की नलों से सप्लाई नहीं हो पाई है. जिसके चलते अब नगर निगम के पार्षद खुद अपने-अपने वार्डों में टैंकर से पानी सप्लाई करवा रहे हैं.

6 मीटर तक गिरा जल स्तर पाताल में पहुंचा पानी

जिले में भूजल स्तर पिछले साल के मुकाबले इस बार 6 मीटर तक नीचे गिरा है. साल 2025 में मई माह में जिले का औसत भूजल स्तर 31.25 था, जबकि साल 2026 के मई माह की शुरुआत में औसत 37.28 मीटर दर्ज किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं. बूंद-बूंद पानी जुटाने के लिए कोसों दूर धूप में पैदल चलना पड़ रहा है. बोर पर निर्भर योजनाएं दम तोड़ रही हैं. हैंडपम्प में घंटों मशक्कत के बाद पीने के लिए पानी मिल रहा है.

सूखे पड़े हैंडपंप (ETV Bharat)

आने वाले सालों में हालात भयावह होंगे. गौरतलब है कि और पांढुर्णा में भूजल का स्तर साल-दर साल नीचे गिरता जा रहा है. मई 2025 में दोनों जिले का औसत भूजल स्तर 31.25 मीटर था. वहीं इस बार मई माह की शुरुआत में औसत जल स्तर 37.28 मीटर दर्ज किया गया है. पानी का दोहन बढ़ते और जल स्त्रोत के रिचार्ज नहीं होने से जिले में जल संकट के हालात निर्मित हो रहे हैं.

हैंडपम्पों में काफी मशक्कत के बाद पानी निकल रहा है. बोर सूखने से पेयजल सप्लाई अंतराल में शुरु होने लगी है. आने वाले सालों में हालात और भी गंभीर होंगे. जलाशयों का निर्माण और इन पर निर्भर योजनाएं ही दोनों जिले के लोगों को पीने का पानी सुलभ करा सकती हैं.

3 मीटर गिरा जलस्तर (ETV Bharat Info)

पीएचई विभाग के अनुसार दिए गए आंकड़ों में छिंदवाड़ा और पांढुर्णा पर एक नजर

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