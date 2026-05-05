छिंदवाड़ा में गिरता वाटर लेवल, गांव के हालात खराब, टैंकर के सहारे पाताल में पहुंचा पानी
छिंदवाड़ा में घट रहा पानी का जलस्तर, भीषण गर्मी में पानी की समस्या से लोग परेशान, टैंकरों से पहुंचाया जा रहा पानी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 5, 2026 at 6:47 AM IST
छिंदवाड़ा: मध्य प्रदेश में इस समय दो मौसम देखने मिल रहे हैं. कई जिलों में जहां आंधी-बारिश से नुकसान देखने मिला. साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिलती, तो वहीं कई जिलों में पारा हाई है. लोग भीषण गर्मी और पानी को लेकर परेशान हैं. इसी तरह का कुछ हाल छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है. जहां लगातार गिर रहे भूजल स्तर से शहर के हालात खराब हो गए हैं. पिछले तीन दिनों से शहर में पानी की नलों से सप्लाई नहीं हो पाई है. जिसके चलते अब नगर निगम के पार्षद खुद अपने-अपने वार्डों में टैंकर से पानी सप्लाई करवा रहे हैं.
6 मीटर तक गिरा जल स्तर पाताल में पहुंचा पानी
जिले में भूजल स्तर पिछले साल के मुकाबले इस बार 6 मीटर तक नीचे गिरा है. साल 2025 में मई माह में जिले का औसत भूजल स्तर 31.25 था, जबकि साल 2026 के मई माह की शुरुआत में औसत 37.28 मीटर दर्ज किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं. बूंद-बूंद पानी जुटाने के लिए कोसों दूर धूप में पैदल चलना पड़ रहा है. बोर पर निर्भर योजनाएं दम तोड़ रही हैं. हैंडपम्प में घंटों मशक्कत के बाद पीने के लिए पानी मिल रहा है.
आने वाले सालों में हालात भयावह होंगे. गौरतलब है कि और पांढुर्णा में भूजल का स्तर साल-दर साल नीचे गिरता जा रहा है. मई 2025 में दोनों जिले का औसत भूजल स्तर 31.25 मीटर था. वहीं इस बार मई माह की शुरुआत में औसत जल स्तर 37.28 मीटर दर्ज किया गया है. पानी का दोहन बढ़ते और जल स्त्रोत के रिचार्ज नहीं होने से जिले में जल संकट के हालात निर्मित हो रहे हैं.
हैंडपम्पों में काफी मशक्कत के बाद पानी निकल रहा है. बोर सूखने से पेयजल सप्लाई अंतराल में शुरु होने लगी है. आने वाले सालों में हालात और भी गंभीर होंगे. जलाशयों का निर्माण और इन पर निर्भर योजनाएं ही दोनों जिले के लोगों को पीने का पानी सुलभ करा सकती हैं.
पीएचई विभाग के अनुसार दिए गए आंकड़ों में छिंदवाड़ा और पांढुर्णा पर एक नजर
11 ब्लॉक
1,919 गांव
11850 वर्ग किलोमीटर जिले का क्षेत्रफल
4483 बस्तियां
12,140 हैंडपम्प
1059 औसत बारिश
तालाब बनाने मिली है मंजूरी बदलेंगे हालात
पिछले दिनों भोपाल में हुई मंत्रि-परिषद द्वारा छिन्दवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना में पुनर्वास के लिये स्वीकृत राशि 840 करोड़ 80 लाख रुपए को बढ़ाकर लगभग 969 करोड़ रुपए का विशेष पुनर्वास पैकेज स्वीकृति किया गया है. यह विशेष पैकेज त्वरित क्रियान्वयन व विस्थापितों के अपेक्षित सहयोग के लिए केन-बेतवा अन्तर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के समकक्ष प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है.
छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले में संगम 1 बांध, संगम 2 बांध, रामघाट बांध एवं पांढुर्णा जिले में बेलेंसिग रिजर्वायर पांढुर्णा इस प्रकार कुल 4 बांध प्रस्तावित है, जिससे छिन्दवाड़ा एवं पांढुर्णा जिलों के 1,90,500 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी. परियोजना से छिन्दवाड़ा जिले के 369 एवं पांढुर्णा जिले के 259 ग्राम इस प्रकार कुल 628 ग्राम लाभान्वित होंगे
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लगातार घट रहा जलस्तर, हो रही है परेशानी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रवि वर्मा ने बताया कि "छिंदवाड़ा को पहले ही कलेक्टर के द्वारा जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है. ग्रामीण क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं, जहां पानी की समस्या जल स्तर कम होने से आई है. ऐसी जगह पर निजी संसाधनों को अधिग्रहण किया गया है. कुछ गांव में टैंकर के जरिए भी पीने के पानी की व्यवस्था कराई जा रही है."
नगर निगम छिंदवाड़ा की महापौर विक्रम आहके बताया कि "तीन दिन पहले आए आंधी तूफान की वजह से वाटर सप्लाई की बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई है. जिसे दुरुस्त किया जा रहा है, इस कारण 15 वार्ड में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है, लेकिन यहां पानी के टैंकरों से व्यवस्था बना दी गई है."