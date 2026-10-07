छिंदवाड़ा में पेयजल संकट गहराया, हांफने लगा कनहर डैम तो माचागोरा डैम पर बढ़ा दारोमदार
बारिश के मौसम के ठीक बाद छिंदवाड़ा में पेयजल संकट और गंभीर. नगर निगम ने बनाया माइक्रो प्लान. नागेन्द्र सिंह शक्रवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 3:05 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 4:01 PM IST
छिंदवाड़ा : मानसून के दौरान भी छिंदवाड़ा शहर में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई होती रही. अब मानसून गुजर चुका है तो पेयजल संकट और भी बढ़ने के आसार हैं. क्योंकि इस साल छिंदवाड़ा जिले में औसत कोटे की 50 बारिश ही हुई है. इसी का नतीजा है कि सारे जलस्रोत आधे भी नहीं भर सके हैं. शहरवासी ये सोचकर चिंतित हैं कि जब अभी ये हाल हैं तो गर्मी के मौसम में क्या होगा. छिंदवाड़ा नगर निगम भी पेयजल संकट से परेशान हैं. फिलहाल नगर निगम ने कनहर डैम में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण माचागोरा डैम से पानी लेने के लिए पाइप लाइन डालने की तैयारी की है.
शहर में दौड़ने लगे पानी के टैंकर
छिंदवाड़ा जल संकट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी से शहर में पानी के टैंकर दौड़ने लगे हैं. छिंदवाड़ा नगर निगम के अंतर्गत 48 वार्ड हैं. इन वार्डों में कनहर और और माचागोरा डैम से पानी सप्लाई होता है. छिंदवाड़ा में औसत बारिश से आधी बारिश ही हुई है. छिंदवाड़ा जिले में औसतन वर्षा 1183 मिलीमीटर है, जबकि इस साल लगभग 600 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है.
माचागोरा डैम भी कब तक साथ देगा?
मामले की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम ने माचागोरा डैम से पेयजल सप्लाई करने की प्लानिंग की है. लेकिन दिक्कत ये है कि माचागोरा डैम में अपनी क्षमता से काफी खाली है. इससे कितने दिन तक पानी ले सकेंगे. साथ ही माचागोरा डैम का पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है. छिंदवाड़ा नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय का कहना है "इस साल औसतन बारिश से 50% वर्षा कम हुई है. इस कारण कनहर गांव डैम में पानी कम है. इसकी वैकल्पिक व्यवस्था माचागोरा डैम से पानी की लाइन डाली जा रही है." छिंदवाड़ा शहर में 48 वार्ड में 35 में पानी की सप्लाई कन्हरगांव डैम से की जाती है तो वहीं 13 वार्डों में पानी की सप्लाई माचागोरा डैम से होती है.
सांसद बंटी विवेक साहू ने दिए निर्देश
हाल ही में पेयजल संकट को देखते हुए सांसद बंटी विवेक साहू ने अफसरों के साथ बैठक की. उन्होंने माचागोरा डैम का पानी चंदनगांव वाटर फिल्टर तक जल्द लाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए. कन्हरगांव डेम को संगम 2 योजना से जोड़ते हुए अन्य अन्य स्त्रोतों से भी भरने की कार्ययोजना बनाएं और सर्वे करें. इसके अलावा छिंदवाड़ा में बंद पड़े ट्यूबवेलों को शुरू करने के साथ ही कुओं की सफाई कर पेयजल आपूर्ति कराएं.
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छिंदवाड़ा को धोखा दे गया मानसून
- छिंदवाड़ा जिले की सामान्य औसत बारिश 1183 मिमी
- इस साल कुल बारिश: 1 जून से 24 सितंबर 2026 तक 798.3 मिमी
- पिछले साल 2025 में जिले में 971.9 मिमी से अधिक बारिश
- छिंदवाड़ा की तामिया और हर्रई तहसीलों में सबसे ज्यादा (1000 मिमी) बारिश
- सबसे खराब स्थिति छिंदवाड़ा तहसील की. मात्र 454 मिमी बारिश दर्ज