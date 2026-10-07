ETV Bharat / state

छिंदवाड़ा में पेयजल संकट गहराया, हांफने लगा कनहर डैम तो माचागोरा डैम पर बढ़ा दारोमदार

छिंदवाड़ा में पेयजल संकट और गहराया ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा : मानसून के दौरान भी छिंदवाड़ा शहर में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई होती रही. अब मानसून गुजर चुका है तो पेयजल संकट और भी बढ़ने के आसार हैं. क्योंकि इस साल छिंदवाड़ा जिले में औसत कोटे की 50 बारिश ही हुई है. इसी का नतीजा है कि सारे जलस्रोत आधे भी नहीं भर सके हैं. शहरवासी ये सोचकर चिंतित हैं कि जब अभी ये हाल हैं तो गर्मी के मौसम में क्या होगा. छिंदवाड़ा नगर निगम भी पेयजल संकट से परेशान हैं. फिलहाल नगर निगम ने कनहर डैम में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होने के कारण माचागोरा डैम से पानी लेने के लिए पाइप लाइन डालने की तैयारी की है.