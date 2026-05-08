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जनता को 2 दिन में 1 बार पानी, स्विमिंग पूल भर रहा नगर निगम, जलसंकट का जोरदार विरोध

स्विमिंग पूल में पानी, पीने के लिए नहीं हो रही व्यवस्था नगर निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र मांगो ने कहा कि, ''जब नगर निगम में हमारी सरकार हुआ करती थी तो हम दिन में सुबह और शाम दो बार पानी की सप्लाई किया करते थे. लेकिन जैसे महापौर ने भाजपा ज्वाइन किया है उसके बाद से दो दिनों में एक बार पानी की सप्लाई की जा रही है. नगर निगम कुछ रसूखदारों के स्विमिंग पूल में पानी भरने का काम कर रहा है. लेकिन आम जनता को पानी नहीं पिला पा रहा है. इसके विरोध में नगर निगम पार्षद दल और कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम का घेराव करते हुए खाली मटके फोड़कर प्रदर्शन किया.''

छिंदवाड़ा: गर्मी बढ़ने के साथ ही छिंदवाड़ा में जलसंकट गहराने लगा है. शहर में दो दिनों में एक बार पीने के पानी की सप्लाई हो रही है. इसके विरोध में कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम का घेराव कर खाली मटके फोड़कर प्रदर्शन किया. इसके साथ ही 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नगर निगम कमिश्नर को सौपा है.

घर बनाने नहीं मिल रही परमिशन, लोगों के सपने अधूरे

नेता प्रतिपक्ष हर्षा अंबर दाढ़े ने बताया कि, ''1 साल से नगर निगम मकान बनाने की परमिशन जारी नहीं कर रहा है. ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जो अपने सपनों का घर बनाने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें मकान निर्माण की परमिशन नहीं मिल रही है. दरअसल नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है मकान निर्माण की परमिशन लेने के लिए बड़ी रिश्वत की मांग की जाती है. आम आदमी जो मुश्किल से घर बनाने के लिए तैयारी करता है वह रिश्वत नहीं देता है तो उसे परमिशन नहीं मिल रही है. ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो मकान बनाने के लिए तैयार बैठे हैं लेकिन उन्हें परमिशन का इंतजार है.

पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहा छिंदवाड़ा (ETV Bharat)

शहर में निकाली रैली किया प्रदर्शन

कांग्रेस ने छिंदवाड़ा के फवारा चौक से विरोध में रैली निकालते हुए छोटी बाजार पुलिस लाइन होते हुए नगर निगम पहुंचे जब नगर निगम में कमिश्नर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो नगर निगम के दफ्तर के भीतर घुसकर महिलाओं ने खाली मटके तोड़ा. कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर दो दिनों के भीतर पानी की सप्लाई व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो नगर निगम के सामने जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

नगर निगम ऑफिस में मटके फोड़कर किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

गांवों में वार्डों के हालात खराब, नहीं पहुंची कचरा गाड़ी

छिंदवाड़ा नगर निगम बनाने के लिए 24 गांव शामिल किए गए थे. कागज में यह गांव नगर निगम के हिस्सा बन जरूर गए लेकिन सुविधा इन तक नहीं पहुंच पाई. वार्ड नंबर 42 के निवासी जितेंद्र माहोरे ने बताया कि, ''जब वे ग्राम पंचायत में थे तो उन्हें टैक्स भी कम लगता था और सुविधाएं भी पर्याप्त मिलती थी. नगर निगम में शामिल हुए उन्हें करीब 10 साल हो गए हैं टैक्स जरूर बढ़ा दिया गया है लेकिन सुविधाएं बिल्कुल नहीं दी जा रही है. ग्राम पंचायत के समय में पानी सप्लाई ट्यूबवेल के जरिए होता था आज भी बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है. इतना ही नहीं गांव में कचरा टैक्स तो वसूल किया जा रहा है. लेकिन कचरा गाड़ी कलेक्शन के लिए आज तक नहीं आई.''

नगर निगम महापौर विक्रम आहके का कहना है कि, ''दो दिनों तक हवा-आंधी के कारण कुछ जगह बिजली की समस्या के चलते पानी सप्लाई बाधित हुई थी. जिसे दुरुस्त कर लिया गया है. सभी जगह पर्याप्त पानी दिया जा रहा है. कुछ जगह पर प्रॉब्लम थी तो वहां टैंकर से पानी की सप्लाई की गई है. कांग्रेस का काम सिर्फ जनता को भ्रमित करना है. जनहित के कामों में वह कभी आगे नहीं आती है.''