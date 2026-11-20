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छिंदवाड़ा कलेक्टर का बूंद बूंद पानी पर नया फरमान, पर्सनल जमीन पर कराया बोरिंग तो जाना होगा जेल

पानी की बूंद-बूंद के लिए तरसा छिंदवाड़ा ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: कम बारिश की वजह से छिंदवाड़ा जिले में लोग पीने के पानी की परेशानी से जूझ रहे हैं. कहीं सप्ताह में एक दिन नलों से पानी की सप्लाई हो रही है तो कहीं तीन दिनों में एक बार पानी दिया जा रहा है. माचागोरा का वाटर लेवल कम हो गया है. समस्या को देखते हुए कलेक्टर ने निजी स्थान पर ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी है. अगर कोई बिना अनुमति ट्यूबवेल का खनन करेगा तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है.