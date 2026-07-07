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1 स्कैन से शौचालयों-पानी टंकियों की सफाई, छिंदवाड़ा की ये पहल अवार्ड के लिए नॉमिनेट

छिंदवाड़ा की 'वॉश ऑन व्हील्स प्लस' को फिक्की ने इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन अवॉर्ड्स-2026 के लिए 3 कैटगरी में किया नॉमिनेट.

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वॉश ऑन व्हील्स प्लस ने छिंदवाड़ा बढ़ाया गौरव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 6:52 PM IST

4 Min Read
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छिंदवाड़ा: स्वच्छता के क्षेत्र में छिंदवाड़ा से शुरू किए गए इनोवेशन 'वॉश ऑन व्हील्स प्लस' ने एक बार फिर जिले का गौरव बढ़ाया है. फिक्की (FICCI) द्वारा आयोजित इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन अवॉर्ड्स-2026 के लिए छिंदवाड़ा को 3 स्पेशल केटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में सफाईकर्मियों की कमी के कारण कई ग्राम पंचायतों के संस्थागत शौचालयों की सफाई नियमित रूप से नहीं हो पाती थी. इसके चलते शौचालयों की उपेक्षा और टूट-फूट के कारण होती थी. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने 'स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील' जैसी अनूठी योजना की शुरुआत की है.

वॉश ऑन व्हील्स प्लस की जूरी ने की प्रशंसा

छिंदवाड़ा जिला पंचायत सीईओ अग्रिम कुमार ने बताया कि "सभी कैटेगरी के लिए एग्जीक्यूटिव जूरी राउंड में ऑनलाइन माध्यम से 'वॉश ऑन व्हील्स प्लस' पहल का प्रजेन्टेशन दिया है. इस दौरान जूरी सदस्यों ने जिले की इस नई पहल की सराहना करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन, नवाचार एवं सामुदायिक सहभागिता की प्रशंसा की."

रोजगार का जरिया बनी वाश ऑन व्हील स्किम (ETV Bharat)

3 कैटगरी में फिक्की ने किया नॉमिनेशन

कैटेगरी-2: एक्सीलेंस इन सस्टेनेबल मेंटेनेंस एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट ऑफ वॉश सिस्टम.

कैटेगरी-7: बेस्ट स्किलिंग इनिशिएटिव इन वॉश.

कैटेगरी-8B: स्पेशल फोकस ऑन वॉश इन स्कूल्स शामिल हैं.

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वॉश ऑन व्हील्स प्लस को अवार्ड के लिए 3 कैटगरी में फिक्की ने किया नॉमिनेशन (ETV Bharat)

2025 में राष्ट्रीय स्तर पर फिक्की द्वारा मिला था सम्मान

साल 2025 में भी छिंदवाड़ा की 'वॉश ऑन व्हील्स' इनोवेशन को फिक्की द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया सैनिटेशन कोएलिशन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. लगातार रखरखाव एवं सामुदायिक प्रबंधन श्रेणी में प्राप्त यह सम्मान जिले में किए गए स्वच्छता नवाचार और उत्कृष्ट कार्यों की राष्ट्रीय पहचान बना था. इसी सफल पहल को और अधिक प्रभावी रूप देते हुए इसे जल जीवन मिशन एवं जिला पंचायत के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है.

वॉश ऑन व्हील्स प्लस के तहत हो रहें हैं ये काम

वॉश ऑन व्हील्स प्लस के माध्यम से जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्मित पानी की टंकियों की नियमित साफ-सफाई, स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवनों में स्थापित पानी की टंकियों की स्वच्छता, घरेलू नल कनेक्शन एवं नल-टोटी की मरम्मत जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही है. वहीं, वॉश ऑन व्हील्स के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की सफाई, नियमित रखरखाव, स्वच्छता व्यवहार में सुधार एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है. यह पहल स्थायी स्वच्छता व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक प्रभावी मॉडल के रूप में काम कर रही है.

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रोजगार का जरिया बनी वाश ऑन व्हील स्किम (ETV Bharat)

रोजगार का जरिया बनी वाश ऑन व्हील स्कीम

स्कूल और सरकारी दफ्तरों के शौचालयों की नियमित रूप से सफाई नहीं हो पाती है. इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला प्रशासन ने एक इनोवेशन किया है. प्रशासन ने स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील अभियान की शुरुआत की है इस इनोवेशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जो स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग भी कर सकें और उनकी आमदनी भी हो सके.

बार-कोड स्कैन करते ही लोकेशन पर पहुंच जाता है सफाईकर्मी

इसके लिए बाकायदा एक बारकोड भी जनरेट किया गया है, जिस पर सारी जानकारी भरने के बाद मैसेज सीधे स्वच्छता साथी को मिलेगा और स्वच्छता साथी शौचालय की सफाई करने के लिए तत्काल अपनी बाइक और मशीन के साथ लोकेशन पर पहुंच जाता है. जिला प्रशासन ने इसे वाश ऑन व्हील प्लस में तब्दील कर दिया है जिसके चलते अब शहर में बनी पानी की टंकियां जल जीवन मिशन के तहत छोटे गांव में लगाई गई नल जल योजना का सुधार काम भी शामिल किया गया है.

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वॉश ऑन व्हील्स प्लस की जूरी ने की प्रशंसा (ETV Bharat)

वॉश ऑन व्हील्स से जुड़कर लाखों रुपए कमा रहे लोग

स्वच्छ भारत मिशन के तहत छिंदवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे नवाचार वॉश ऑन व्हील्स से जुड़कर कई लोंगो को रोजगार मिला है. जिससे गांव के लोग भी अब लाखों रुपए कमा रहे हैं. अमरवाड़ा की अनामिका वेलवंशी और कई महिला सहित युवाओं ने लाखों रुपए की कमाई की है.

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