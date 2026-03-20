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युद्ध का असर दीनदयाल रसोई पर, थाली से दाल-रोटी गायब, केवल पुलाव से पेट भरो

सरकार की योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को दाल, चावल और रोटी देने का प्रावधान है, लेकिन रसोई गैस नहीं मिल पाने के कारण फिलहाल सिर्फ पुलाव से काम चलाना पड़ रहा है. यही हालात रहे तो आने वाले 2-3 दिन में रसोई बंद भी हो सकती है. दीनदयाल रसोई संचालित करने वाले आशुतोष डागा ने बताया "कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है. अभी भी आने की कोई उम्मीद नहीं है. हम गरीबों को खाना खिलाने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए पुलाव और कढ़ी परोस रहे हैं."

छिंदवाड़ा : ईरान-इजराइल के बीच जारी युद्ध का असर कई क्षेत्रों पर पड़ रहा है. छिंदवाड़ा में दीनदयाल रसोई का संचालन कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर ही नहीं मिल पा रहा है. रसोई में पहले सब्जी, रोटी, चावल दिया जाता था. इसकी जगह अब सिर्फ पुलाव परोसा जा रहा है. इसका असर ये हुआ कि लोग यहां अब भोजन करने के लिए बहुत कम आ रहे हैं.

छिंदवाड़ा के गांधी गंज में सबसे पुरानी दीनदयाल रसोई का संचालन किया जाता है. यहां ज्यादातर हमाल का काम करने वाले लोग भोजन करते हैं. 800 से ज्यादा लोगों को रोजाना भोजन कराया जाता है. दूसरी सबसे बड़ी दीनयाल रसोई गुरैया स्थित सब्जी मंडी में संचालित है. यहां भी 700 से 800 लोग रोजाना भोजन करते हैं. यहां दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिरी में रोटी देने में दिक्कत आ रही है. यहां भी ज्यादातर सब्जी मंडी में हमाली का काम करने वाले भोजन करते हैं.

छिंदवाड़ा में संचालित दीनदयाल रसोई में सन्नाटा (ETV BHARAT)

छिंदवाड़ा शहर में 4 रसोई संचालित

शहर में 4 दीनदयाल रसोई का संचालन किया जाता है. इनमें गांधी गंज, जिला अस्पताल और गुरैया स्थित सब्जी मंडी शामिल हैं. इसके अलावा चलित दीनदयाल रसोई भी संचालित की जाती है, जिसमें रोजाना 400 लोगों को भोजन कराया जाता है. दीनदयाल रसोई में भोजन करने लोगों का कहना है कि पहले उन्हें खाने की चिंता नहीं होती थी. ₹5 में भरपेट खाना, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी मिलती थी. लेकिन अब सिर्फ पुलाव मिल रहा है.

युद्ध का असर दीनदयाल रसोई पर भी (ETV BHARAT)

एक रसोई में रोज 2 सिलेंडर लगते हैं

दीनदयाल रसोई संचालन के लिए रोजाना दो सिलेंडर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में 60 से 65 सिलेंडरों की सप्लाई हर महीने एक दीनदयाल रसोई में चाहिए. फिलहाल एक सिलेंडर भी मिलना मुश्किल हो रहा है. सरकार ने कामर्शियल सिलेंडर पर एकदम रोक लगा दी है. पहले 5 किलोग्राम के सिलेंडर भी मिल जाते थे लेकिन अब उन्हें भी बंद कर दिया गया है.