छिंदवाड़ा में किसानों के लिए नई खाद पॉलिसी, जितनी जमीन उतनी बोरी मिलेगी खाद
छिंदवाड़ा के किसानों को रबी सीजन में पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की बनाई गई योजना. जमीन से ज्यादा नहीं मिलेगी किसानों को खाद.
छिन्दवाड़ा: खरीफ सीजन में खाद की किल्लत से परेशान किसानों को अब राहत मिल सकती है. रबी सीजन में किसानों को खाद की कमी ना हो इसके लिए छिंदवाड़ा सांसद ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यलय में एक बैठक की. कलेक्टर सहित कई बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में जिले में खाद की कमी से कैसे निपटा जाए इसको लेकर योजना बनाई गई.
जितनी खाद उतने ही कटेंगे परमिट
बैठक में कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया "जितनी खाद उपलब्ध होगी, उसी अनुसार परमिट काटे जाएंगे ताकि बेवजह भीड़ न हो. इसके साथ ही मॉनिटरिंग करने के लिए कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि जमीन की मात्रा के हिसाब से ही किसानों को खाद वितरित की जाए. कोई भी किसान एक ही दस्तावेज पर 2 बार खाद न ले सके."
स्थानीय सांसद बन्टी विवेक साहू ने रबी सीजन के दौरान किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा "प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे किसानों को खाद वितरण केंद्रों पर किसी भी प्रकार की असुविधा या भीड़ का सामना न करना पड़े."
वितरण केंद्र बढ़ाने के लिए लिखी चिट्ठी
जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि जिले में खाद वितरण केंद्र बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजे गए हैं. इस पर बन्टी विवेक साहू ने कहा कि प्रस्तावित संख्या कम है. शासन को और अधिक वितरण केंद्रों का प्रस्ताव भेजे जाएं ताकि किसानों को उनके निकटतम स्थान पर ही खाद की सुविधा सुनिश्चित हो सके और केंद्रों पर भीड़भाड़ को भी रोका जा सके.
पीओएस मशीन में हुई गड़बड़ी तो नपेंगे अधिकारी
कलेक्टर ने महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक एवं जिला विपणन अधिकारी को निर्देश दिए कि समितियों और मार्कफेड गोदामों में जो वास्तविक उर्वरक उपलब्ध है, वही मात्रा पीओएस मशीन में प्रदर्शित की जाए. यदि वास्तविक उपलब्धता और पीओएस डेटा में अंतर पाया जाता है तो संबंधित पर उचित कार्यवाही की जाएगी.