छिंदवाड़ा में किसानों के लिए नई खाद पॉलिसी, जितनी जमीन उतनी बोरी मिलेगी खाद

छिन्दवाड़ा: खरीफ सीजन में खाद की किल्लत से परेशान किसानों को अब राहत मिल सकती है. रबी सीजन में किसानों को खाद की कमी ना हो इसके लिए छिंदवाड़ा सांसद ने शनिवार को कलेक्ट्रेट कार्यलय में एक बैठक की. कलेक्टर सहित कई बड़े अधिकारियों की उपस्थिति में जिले में खाद की कमी से कैसे निपटा जाए इसको लेकर योजना बनाई गई.

जितनी खाद उतने ही कटेंगे परमिट

बैठक में कलेक्टर हरेन्द्र नारायण ने बताया "जितनी खाद उपलब्ध होगी, उसी अनुसार परमिट काटे जाएंगे ताकि बेवजह भीड़ न हो. इसके साथ ही मॉनिटरिंग करने के लिए कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि जमीन की मात्रा के हिसाब से ही किसानों को खाद वितरित की जाए. कोई भी किसान एक ही दस्तावेज पर 2 बार खाद न ले सके."

स्थानीय सांसद बन्टी विवेक साहू ने रबी सीजन के दौरान किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा "प्रशासन को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे किसानों को खाद वितरण केंद्रों पर किसी भी प्रकार की असुविधा या भीड़ का सामना न करना पड़े."