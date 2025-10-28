ETV Bharat / state

डायरिया से महिला की मौत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

छिंदवाड़ा में दूषित पानी पीने से 60-70 लोग हुए थे बीमार, 15 दिन बाद महिला की मौत, सरकार पर लापरवाही का आरोप.

CHHINDWARA DIARRHOEA WOMAN DIES
डायरिया से महिला की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 10:28 AM IST

छिंदवाड़ा: रजोला गांव में कुछ दिन पहले दूषित पानी पीने से करीब 60-70 लोग बीमार हो गए थे. बताया जा रहा है कि लोगों के बीमार होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन की ओर से गांव में टेंपरेरी अस्पताल बनाया गया, जहां लोगों का इलाज हुआ. प्रशासन ने दावा किया कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन 15 दिन बाद एक महिला की मौत हो गई. जिस पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है कि डायरिया से महिला की मौत हुई है. इसको लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है.

कांग्रेस नेता ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ऑक्टे ने कहा कि "अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के रजोला के सभी ग्रामवासी डायरिया से पीड़ित हैं. गांव की एक महिला दुर्गा चन्द्रवंशी की डायरिया से मौत हो गई. सरकार लोगों को पीने का पानी भी नहीं दे पा रही है. मेरी मांग है कि तत्काल शुद्ध पेयजल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल की जाए.

Chhindwara Diarrhea spread
कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा (ETV Bharat)

मेडिकल जांच कर उपचार की मांग

कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते रजोला गांव दूषित पेयजल की चपेट में है. गांव की 36 साल महिला की दर्दनाक मृत्यु हो गई. एक माह से लोग दूषित पानी का सेवन कर रहे, क्योंकि शुद्ध पेयजल के इंतजाम नहीं है. शासन व प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है. कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि त्वरित शुद्ध पेयजल के इंतजाम करने के साथ ही बीमार लोगों के उपचार कर पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाए.

नहीं मिली संबल योजना की मदद

डायरिया से जिस महिला दुर्गा चंद्रवंशी की मौत हुई है, उसके पति नरेश चंद्रवंशी की भी 4 महीने पहले मौत हो चुकी है. अब उनके 2 बच्चे हैं. कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे समय में दोनों बच्चों की शिक्षा और जीवन भर पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए. इसके साथ ही तत्काल मुआवजा राशि सरकार को देकर उन्हें राहत पहुंचानी चाहिए. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 4 महीने पहले पति नरेश चंद्रवंशी की मौत हुई थी, लेकिन अब तक उन्हें संबल योजना के तहत मिलने वाली मुआवजा राशि नहीं मिली है.

MP Congress allegations government
कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

कर्मचारी पर कार्रवाई की मांग

कांग्रेस के नेताओं ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा है कि दूषित पेयजल सप्लाई करने वाले जिम्मेदारों को तत्काल सस्पेंड किया जाए. भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके ठोस व पुख्ता इंतजाम किए जाए. पीएचई की टीम को तत्काल निलंबित किया जाए. ग्राम सरपंच व सचिव को पद से हटाया जाए और गांव में वाटर फिल्टर प्लांट लगाया जाए, ताकि शुद्ध पानी की सप्लाई दी जा सके. इसके साथ ही कहा गया कि ग्राम रजोला में सामान्य स्थिति होने तक सिंगोड़ी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम नियुक्त की जाए, जो प्रतिदिन 24 घंटे सेवा प्रदान करे.

इस मामले में अमरवाड़ा सिविल हॉस्पिटल के बीएमओ डॉक्टर करुष ठाकुर ने बताया है कि "कुछ दिन पहले रजोला गांव में दूषित पानी पीने से लोग बीमार हुए थे. अस्थाई अस्पताल बनाकर 2 दिनों तक सभी का समुचित उपचार कर दिया गया था और गांव में हर व्यक्ति की जांच की गई थी. फिलहाल कोई भी मामला नहीं आया था, लेकिन एक महिला की मौत उलटी दस्त से होने की बात सामने आई है. जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है. जांच आने पर मौत के कारण का पता चल पाएगा."

