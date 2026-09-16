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न जिम न मशीन, लकड़ी के औजारों से तैयारी, फिर मिट्टी के अखाड़े में दंगल दिखाते हैं पहलवान

छिंदवाड़ा के गांवों में सिर चढ़कर बोलता है अखाड़े का जुनून, लकड़ी के औजारों से व्यायाम कर तैयार होते हैं बॉडी बिल्डर. रिपोर्ट महेंद्र राय.

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छिंदवाड़ा में कुश्ती का मुकाबला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
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छिंदवाड़ा: छोटे-छोटे गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ के बीच मिट्टी से बने गोला, उन पर दांव लगाते पहलवान गणेश उत्सव के दौरान ग्रामीण इलाकों में देखे जाते हैं, इसे दंगल कहा जाता है. गणेश उत्सव के बाद ग्रामीण इलाकों में दंगल की परंपरा चलती है. जहां पर दूर-दूर से पहलवान अपने दांव पेंच लड़ाने आते हैं और फिर इन्हें इनकी कला और बॉडी बिल्डिंग के चलते सम्मानित भी किया जाता है.

अखाड़ा में होती है वर्जिश, दंगल में दिखाए जाते हैं गुर
भले ही शहरों में लोग जिम और फिटनेस सेंटर में घंटे पसीना बहाकर बॉडी मेंटेन करते हैं. लेकिन यह परंपरा ग्रामीण इलाकों में सालों पुरानी हैं. आज भी गांव में अखाड़ा परंपरा चलती है, जहां पर भले ही आधुनिक इक्विपमेंट ना हो लेकिन परंपरागत लाठी भाला और लकड़ी के औजार पहलवानों के लिए व्यायाम करने के औजार होते हैं. बारिश के सीजन में इन अखाड़ों में पहलवानों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर यह पहलवान गणेश उत्सव के बाद गांव में लगने वाले दंगल में अपने हुनर को दिखाते हैं. ऐसे ही दंगल गणेश उत्सव के बाद हर गांव में देखने को मिलते हैं. अब यह परंपरा और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है.

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मिट्टी अखाड़े में दंगल दिखाते हैं पहलवान (ETV Bharat)

मिट्टी के अखाड़े में देखने को मिलते हैं देशी दांव पेच के गुर
अखाड़ा की ट्रेनिंग देने वाले पहलवान नकल चंद्रवंशी ने बताया कि, ''दंगल की परंपरा कई साल पुरानी है. गांव के लोग जब अपने खेती किसानी के काम से फ्री हो जाते हैं तो बारिश के दिनों में लकड़ी के औजारों से व्यायाम करते हैं. इन्हें व्यायाम शाला कहते हैं. यहां पर पहलवान तैयार होते हैं और फिर गणेश उत्सव के बाद जब बारिश का मौसम कम होता है तो गांव-गांव में दंगल का आयोजन होता है. दंगल के लिए गांव के मैदान में करीब 15 फीट का एक गोला बनाकर उसमें भुरभुरी मिट्टी डाली जाती है. फिर इन व्यायाम शाला में व्यायाम करने वाले पहलवान अपने हुनर का जलवा दिखाते हैं, जिसे कुश्ती कहा जाता है.''

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छिंदवाड़ा के गांवों में कुश्ती देखने उमड़ती है भीड़ (ETV Bharat)
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बॉडी बिल्डर का होता है सम्मान (ETV Bharat)

ओलंपिक तक पहुंची देशी परंपरा, बेटियां दिखा रहीं जलवा
छिंदवाड़ा के बड़ी माता व्यायाम शाला के उस्ताद कस्तूरचंद जैन ने बताया कि, ''कुश्ती देशी परंपरा का खेल है, लेकिन यह ओलंपिक में भी शामिल कर लिया गया है. अब सिर्फ पुरुष पहलवान ही नहीं महिला पहलवान भी देश और विदेश में कुश्ती में अपना दमखम दिखा रही है. छिंदवाड़ा जिले के उमरेठ की शिवानी पवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जो देश ही नहीं विदेश में भी कुश्ती में अपना परचम लहराकर छिंदवाड़ा का नाम रोशन कर रही हैं. शिवानी पवार ने भी ऐसे ही गांव के दंगल के कुश्ती खेलना शुरू किया था.''

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